騙徒稱投資「手工啤酒機」可獲年回報60%3人被捕 6長者損失逾400萬元

警方偵破一宗以投資「手工啤酒機」為幌子的龐大投資詐騙案。 商業罪案調查科訛騙調查組8B隊高級督察張詠霖表示，警方反詐騙協調中心一直與本地銀行保持合作，今年7月中根據大額可疑交易情報發現本案中受害人，隨即展開深入調查及資金流向分析。調查發現犯罪團伙以保本及高回報作為招徠。由去年11月開始誘使受害人投資手工啤酒機，聲稱啤酒機在內地租出，而受害人可以獲得保證回報，年利率為60%，兩年後可以全數取回本金。 為吸引受害人，有關犯罪團伙會舉辦投資講座、聯誼活動，如酒樓聚餐，節日慶祝活動，亦帶受害人到其佐敦辦事處參觀及試飲啤酒。計劃中負責進行招募投資者的所謂上線，會與投資者建立友好甚至親密關係，如每日噓寒問暖。

計劃起初每月向投資者派發利息，但自今年7月起，團伙聲稱公司需集中資源處理準備在香港上市計劃，因而暫停派息3個月。直至10月，公司恢復派息，但回報率大幅下降至僅年利率6%，即當初的十分之一。警方昨日（6日）突擊搜查搜查團伙位於佐敦辦事處及相關住所，檢獲投資合約、現金港幣8萬，3部手提電話同相關推廣物資，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3名包括兩男一女，年齡介乎46歲至54歲，其角色分別為公司董事、辦事處負責人，以及負責招募投資者的上線。目前警方已接觸到6名年長受害人，年齡介乎55歲至81歲，涉及損失金額高達400萬港元。

警方調查發現，有關團伙在香港除吸金外，並無任何營運，亦無任何在香港上市的實際行動。資金流向分析亦見到受害人部分投資資金被個別人士轉至其私人證券戶口。目前案件仍在調查中，警方正聯絡其他投資者，並將會對檢獲物品進行法證檢驗，以釐清各人角色及資金流向。警方亦會向內地有關當局就團伙聲稱的內地生意進行調查。 張詠霖提醒市民，特別是長者及其親友，必須警惕任何標榜「高回報、低風險、保本保息」的投資陷阱，其手法與早前揭發的「Fun Coffee」及「沉香投資騙案」如出一轍。騙徒往往利用長者渴望被關懷的心理，透過日常噓寒問暖、免費聚餐活動及不切實際的回報承諾誘騙他們投下畢生積蓄。市民在作出任何大額投資決定前，應先與家人商量，並必須查清公司的實際營運背景與監管情況。若有任何懷疑，應立即致電警方防騙易熱線「18222」諮詢，或直接致電商業罪案調查科訛騙調查組第八隊B隊熱線「2860 4750」提供情報，切勿盲目跟投。