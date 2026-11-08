多國就「黃之鋒」案發聲明 林定國：公道自在人心 香港須迎風破浪

英、美、法、德等多國政府就「黃之鋒串謀勾結案」判刑發表聯合聲明，律政司長林定國表示，不會期望西方國家在政治上不發聲，香港只能表明自身立場；相信隨住國家發展，西方會有不同看法。他表示，他又說，香港作為國家的國際城市是首當其衝，要「站在船頭迎風破浪」，有底氣及韌性處理問題。

林定國今日(8日)出席電台節目時形容「公道自在人心」，相信只要香港繼續提供便利和安心的環境，以及充分的機會，西方國家會以行動說明一切。他又指，很多政治上的事是無辦法，對方會繼續說，政府就繼續說明自己的立場，未來要繼續做好實事，吸引更加人來港。