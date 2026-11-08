陳茂波：港展覽數目顯著回升 訪港會展客按年增7%

財政司長陳茂波今日(8日)在網誌表示，過去一周，多場金融峰會、國際展覽接連舉行在香港的會展場地舉行，這些盛事不僅匯聚人流和商機，更把香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，從金融和貿易延展至生活品味和體驗，為本地經濟注入顯著的動力。

陳茂波指，經過幾年的不斷努力，在港舉行的展覽數目顯著回升，高增值的旅客群亦有不俗的增長。去年，單在會展中心和亞博館便合共舉辦了超過360場會展活動，吸引770萬人次參與；訪港的會展旅客達251萬人次，按年增長7%，其中約六成旅客在香港過夜。

他續指，本港今年第三季經濟按年增長5.2%，首三季合計增長5.1%，創五年來同期最快增速。單看10月，訪港旅客按年上升11.8%；9月零售業總銷貨價值上升6.4%，第三季食肆總收益上升3.1%。近期的熱鬧氣氛，走在街頭也感受得到：不少旺區的食肆訂位不易，核心商業區交通也擠塞。