CHIIKAWA討伐棒過機場安檢須取出檢查　旅客憶「差啲笑到流眼淚」：回程將寄艙｜網上熱話

航空保安對隨身行李的檢查向來嚴格，哪怕是外表可愛的動漫周邊商品，亦可能因造型特殊而惹來質疑。有港人近日經機場出境時，因隨身攜帶了人氣動漫《CHIIKAWA》角色的玩具「討伐棒」，在接受安全檢查期間被航空安檢人員要求打開手提行李詳細檢查，她事後形容過程「歡樂」，「差d(啲)笑到眼淚要流出黎(嚟)」，並指回港時將會寄艙。

一名香港女子周五在社交平台發帖稱，在香港國際機場二號客運大樓出境接受安全檢查時，被安檢人員要求打開隨身的行李篋，並問篋內的物件是工具還是玩具。事主頓時感到疑惑，隨即澄清裡面只是公仔。安檢人員之後要求事主取出篋內兩枝物件，當她見到被指的是《CHIIKAWA》角色「小八」和「兔兔」的討伐棒，隨即忍著笑從透明膠袋取出並解釋。她憶述安檢人員見狀，除研究討伐棒的釘狀結構是否具危險性，還笑著向其他安檢人員查詢「咁樣得唔得」。女子最後向安檢人員表示正準備前往日本，便獲得放行。

在《CHIIKAWA》的世界觀中，討伐棒並非普通玩具，而是主角群用作抵禦怪物、執行「討伐」任務的主要裝備。作品中的討伐棒前端多設有金屬或尖銳結構，角色們在故事裡需要揮舞討伐棒進行戰鬥以賺取工資。事主在文末感嘆，這兩枝道具雖然在現實中毫無殺傷力，但在CHIIKAWA的世界裡確實是武器，她感謝安檢人員盡忠職守，笑言下次「放返入機(寄)艙行李好d(啲)」。

網民認同安檢人員：太多疑真疑假

不少網民都認同安檢人員盡責，「開出嚟係好笑，但照機嗰陣其實唔好笑……唔好怪關員就ok，有時唔係跟唔跟得哂『潮流』，而係太多疑真疑假」、「棒狀/手槍狀物體佢哋會『緊張』啲」、「職員盡責係好事。」事主就回應稱，由於過往曾在機場工作一段時間，所以都理解對方的職責所在，「麻煩到d(啲)職員真係唔好意思」，並透露兩枝討伐棒是去年在香港首個CHIIKAWA特展獲得，今次是準備帶往Chiikawa Park使用。另外，有留言笑稱「小八個討伐棒冇咩野(嘢)，都係釘姐，usagi(兔兔)個(嗰)個大鑊啲，識噴火」、「試過Harry potter(《哈利波特》魔杖過機俾人check」、「成單嘢都勁可愛搞笑。」