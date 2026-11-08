逾半基層兒童日花逾兩小時玩電子產品 14歲少年沉迷打機 母沒收手機遭拳打腳

社區組織協會今日公布《基層學童使用電子設備的情況問卷調查報告》，發現受訪基層兒童平均每日使用電子設備達6.19小時；逾半兒童每日花兩小時以上使用電子設備玩樂，超出衞生署建議標準。另有六成五受訪兒童曾因使用電子設備玩樂與家長爭吵，有家長更分享指，曾因沒收兒子手機而被拳打腳踢，甚至威脅要自殺。社協呼籲政府立法規管社交媒體及限制兒童使用年齡，同時建議加強親子教育，多管齊下應對兒童女沉迷電子產品的風險。 為探討基層兒童使用電子設備情況，社協於今年2月至7月期間，訪問了254名2至18歲的基層學童，並邀請10位基層中、小學童參與焦點小組討論和個案質性研究。調查結果顯示，受訪兒童平均每日使用電子設備的總時數高達6.19小時。有73.2%受訪兒童使用電子設備做網上功課／習作；其次為觀看影片與玩電子遊戲，分別佔71.7%與57.9%，反映電子設備已非娛樂工具，而是基層學童學習、社交及資訊獲取的重要途徑。

據衛生署指引建議，6至12歲兒童每日應花少於兩小時使用電子產品作娛樂用途。不過，調查則發現，52%受訪兒童每日花費2小時或以上使用電子設備玩樂；32.3%更長達3小時或以上。研究亦顯示，電子設備使用時數亦隨年齡顯著增長，6至 8歲兒童的平均每日總使用時數為4.53小時，9至11歲升至5.65小時，12至14歲達7.63小時，15至18歲更高達8.53小時。

基層兒童用電子設備因成本低且免費娛樂 至於使用電子設備原因，最多基層兒童表示「輔助學習」，佔63.4%，其次是「成本極低」及「免費娛樂」，各佔57.1%。焦點小組參加者亦表示，當感到無聊或有負面情緒時，傾向使用電子產品消遣及調節情緒。 過度使用電子設備亦有機會破壞親子關係。63.8%受訪兒童承認，曾因使用電子產品玩樂時間過長而被家長批評，19.3%曾因而受罰。另有65%受訪兒童曾經與家長爭吵。 家長李女士分享指，其14歲兒子就讀小學時成績優異，惟升中後因學業需要使用平板電腦及手機，隨後沉迷打機，至深夜仍不願入睡。李女士試圖沒收手機時，卻遭兒子拳打腳踢，兒子甚至因手機問題威脅要自殺。其後陳女士於一次衡突中報警求助，經社工介入後情況有所改善，惟回到家中後故態復萌，她已束手無策。

社協倡立法限制 11 歲以下用社交媒體 社協建議，政府應立法規管限制兒童使用社交媒體，將年齡限制設至11歲，並考慮按年齡實施分層式時間限制，降低兒童網絡成癮的風險；同時加強社交媒體及網絡內容規管，要求社交媒體平台訂立措施，包括實名登記、實施嚴格年齡驗證等，保障兒童使用者。 社協副主任施麗珊亦指出，現時有不少成人長時間利用電子設備，觀看AI短劇等。她強調，家長的行為對子女影響深遠，應「以身作則」，避免過度沉迷電子設備。她建議當局加強親子教育，學校亦應增加課外活動，以基層學生優先，讓他們有多元課後活動機會，減少免依賴電子設備消閒玩樂。