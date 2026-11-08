國際獅子會中國港澳三○三區辦中學生及大專生無人機大賽　恒大與保良局八三中學奪大專及中學組冠軍

低空經濟正逐步成為新興支柱產業之一，對相關人才的需求亦有所增加。國際獅子會中國港澳三○三區今日(8日)舉辦「獅展翼彩·智領低空」《中學生及大專生無人機大賽》，讓學生「即學即用」，先在上午進行中國香港無人機總會專業導師主持的培訓工作坊，下午隨即展開正式比賽，進行設計無人機短途物流配送路線、第一身飛行搜救任務，以及無人機模擬飛行計時任務，三項緊扣無人機於城市物流、監察搜救及特殊環境飛行等實際應用場景的比賽項目選出「學界機師」。

是次比賽獲中國香港無人機總會協辦，於龍灣體育館舉行，中學組及大專組，各設40組參賽名額，每隊由4至5名隊員組成，其中大專組獲「學界機師」獎的隊伍為香港恒生大學(隊伍名稱：超級飛俠)、亞軍：香港大學(隊伍名稱：Sky Soa)及季軍：香港城市大學(隊伍名稱：Sky Zenith)。至於中學組得獎隊伍，則是冠軍：保良局羅傑承(一九八三)中學(隊伍名稱：Super83)，亞軍：香港道教聯合會圓玄學院第三中學(隊伍名稱：YY3 STEAM)及季軍：高主教書院(隊伍名稱：Raimondi)。

參賽者冀 了解未來低空經濟的重要性 大專組冠軍恒生大學的參賽者表示，今次是一個很好體驗，尤其他們是讀經濟科目，更加了解未來低空經濟的重要性，讓他們有更多關於低空經濟的構想。至於中學組保良局羅傑承（一九八三）中學冠軍參賽同學表示最大體驗是了解更多無人機的知識不只是表演之用，得獎冠軍組別獲港幣2,000元禮券，他們稱所得獎金會與家人分享這份喜悅。 林樹華：無人機是低空科技新方向 活動大會主席、獅子會第四分區主席林樹華表示，比賽採用「即學即用」的創新模式，上午由中國香港無人機總會派出專業導師主持培訓工作坊，下午隨即展開正式比賽，讓參賽學生在最短時間內將理論知識轉化為實踐能力，深化學習成效。完成培訓的同學將獲中國香港無人機總會頒發完成證書，為日後投身低空經濟領域奠下基礎。

林樹華又指，人機是低空科技的新方向。除了無人機比賽外，活動更設有航空示範與體驗環節，內容多元化，是互相學習交流的平台；希望參賽者最大的收穫是認識無人機及航空知識，強調，雖然今日比賽完結，但這是獅子會在航空領域的起步，將為學生及有興趣人士帶來長遠啟發。

何立基讚同學表現出色 充分展現年輕人潛力 民政事務總署觀塘民政事務專員何立基在活動致辭表示，好多同學都熱愛新興科技，低空經濟是新興產業，無人機的使用率越來越高，例如物流、救人等方面都有應用；透過完善規劃，希望可以為無人機發展打下穩固基礎。他又指，今日比賽中同學們出色的表現，充分展現年輕人的潛力，無論是電子工程、航空物理，還是團隊精神與創意，都令人眼前一亮。何立基特別讚揚參賽同學在有限時間內掌握技術並展現協作能力，認為這正是香港青年迎接產業轉型機遇的重要基礎。

香港特別行政區立法會議員張培剛先生亦強調，低空經濟是非常重要的領域及範疇。特區政府積極培育青年人才，希望透過這類活動，讓同學保持探索的熱情，掌握無人機、電腦編程及航空相關知識，為未來作好準備。 鼓勵同學為自己創造更美好的前程 國際獅子會中國港澳三○三區總監袁秀齡指，希望透過低空經濟這個新興領域，讓同學及早接觸航空業及相關產業。獅子會一直與時並進，期望給予年輕人更多未來發展的方向，鼓勵他們為自己創造更美好的前程。國際獅子會中國港澳三○三區期望繼續與業界及教育界攜手，為學界提供更多與時並進的體驗機會，共同開創低空經濟的新篇章。