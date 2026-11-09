首9月科技罪案跌11.5% 勒索軟件逆勢增17.6% 警方「淨網行動」修4.4萬漏洞 研AI引擎跨國緝詐

林焯豪(右二)提醒，機構必須持續做好系統防衛及數據備份。左一為Enrique Hernandez-Gonzalez，右一是許綺惠。

接連有機構發生資料外洩事故，網絡犯罪再次引發社會高度關注。香港警方網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)於今年1月至9月開展「淨網行動」，主動打擊犯罪分子的網絡運作並瓦解攻擊基礎設施，更聯同國際刑警組織進行跨地域情報交流與協作，透過香港警方研發的人工智能分析引擎打擊跨境網絡威脅。警方提醒，AI大幅降低了發動網絡攻擊的技術門檻與成本，同時縮短準備時間並提高入侵效率，機構必須持續做好系統防衛及數據備份。

警方最新數據顯示，今年首九9個月共錄得21,573宗科技罪案，按年減少11.5%；損失金額降至38.97億港元，按年減少15.1%，八成案件涉及詐騙。網罪科總警司林焯豪強調，罪案總數下降並不代表威脅消退，整體數字仍處高位。值得警惕的是，勒索軟件案件由去年同期的34宗逆勢升至40宗，增幅達17.6%，反映機構必須加強系統防衛及數據備份。