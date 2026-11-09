首9月科技罪案跌11.5% 勒索軟件逆勢增17.6% 警方「淨網行動」修4.4萬漏洞 研AI引擎跨國緝詐

接連有機構發生資料外洩事故，網絡犯罪再次引發社會高度關注。香港警方網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)於今年1月至9月開展「淨網行動」，主動打擊犯罪分子的網絡運作並瓦解攻擊基礎設施，更聯同國際刑警組織進行跨地域情報交流與協作，透過香港警方研發的人工智能分析引擎打擊跨境網絡威脅。警方提醒，AI大幅降低了發動網絡攻擊的技術門檻與成本，同時縮短準備時間並提高入侵效率，機構必須持續做好系統防衛及數據備份。
警方最新數據顯示，今年首九9個月共錄得21,573宗科技罪案，按年減少11.5%；損失金額降至38.97億港元，按年減少15.1%，八成案件涉及詐騙。網罪科總警司林焯豪強調，罪案總數下降並不代表威脅消退，整體數字仍處高位。值得警惕的是，勒索軟件案件由去年同期的34宗逆勢升至40宗，增幅達17.6%，反映機構必須加強系統防衛及數據備份。
AI輔助攻擊成新隱憂
同時，本港網絡安全中心前9個月共處理130萬項針對香港的威脅情報，按年大增32%，平均每日達4,650項。林焯豪特別指出，愈來愈多不法分子利用生成式AI與「AI代理」將系統掃描、探測及滲透等步驟自動化，大幅降低網絡攻擊門檻與成本，使防衛面臨更嚴峻挑戰。
65學校使用過期防火牆
網罪科警司許綺惠表示，警方在「淨網行動2026」期間實施代號「將風行動」的行動。在執法方面，針對上半年佔釣魚案八成三的假冒水務署詐騙，警方與內地公安深度合作搗破據點，兩地共拘捕16人，含3名主腦，攔截約4,000張疑被盜信用卡資料並下架逾1,200個惡意連結。
在風險防範與移除威脅方面，警方發現逾44,000項高風險漏洞，並主動介入65間使用過期防火牆的學校協助升級，防止校內伺服器淪為黑客的殭屍網絡節點。許綺惠直言，不少罪案得逞並非因為騙徒技術高明，而是系統漏洞未及時修補。此外，警方聯同本地網絡供應商清除逾12,000項網絡威脅，包括下架4,245個指揮及控制伺服器、清理3,616部殭屍網絡設備及4,215項惡意程式。
與國際刑警組織聯手
在跨國合作方面，香港警方與國際刑警組織聯手展開「迅擊行動」，採用香港警方研發的「Project RAPID」AI分析引擎作為核心技術，實時識別並攔截詐騙網站。國際刑警組織網絡犯罪行動副主管Enrique Hernandez-Gonzalez表示，在1.0試行階段中，行動與全球47個司法管轄區共享情報，成功下架逾5.1萬個惡意詐騙網域，並提醒約1,700名受害者。
承接試行經驗，「迅擊行動 2.0」已於今年10月在國際刑警組織亞洲及南太平洋科技罪案聯合行動工作組會議期間正式啟動，參與的司法管轄區擴展至覆蓋五大洲的24個。林焯豪補充，迅擊行動旨在突破以往被動應對，做到主動出擊。他提醒，機構應嚴格限制遠端桌面連線權限、定期修補漏洞與離線備份；個人用戶則應定期更新系統、啟用雙重驗證，並可安裝全新「AI+升級版防騙視伏 App」以查核可疑連結與網址。