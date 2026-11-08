石鼓洲焚化爐上月起火　環保署確認非焚化工序或垃圾引起

石鼓洲綜合廢物管理設施第一期(I・PARK1)的焚化爐大樓第三模組，樓頂上月26日發生三級火。環保署最新表示，初步懷疑與在樓頂的收尾工程有關，並非由焚化工序或垃圾引起。署方又稱，火警並沒有影響第一及二模組，該兩個模組自上月30日起已逐步重啟試運。

不會推進興建泳池建議

環保署向離島區議會提交文件指，署方及承建商正詳細評估第三模組的情況，並會督促承建商盡速制定修復計劃及進行維修，以期早日恢復第三模組運作。文件提到，I・PARK1的整體建造工程早前已大致完成，包括海水化淡、污水處理、發電及供電系統，其三個模組分別於去年12月、今年3月及7月展開系統測試及試運，並於上月23日首次基本達到日處理3,000公噸都市固體廢物的設計處理量。

另外，對於有長洲居民建議在I・PARK1興建泳池，環保署指政府的可行性研究指出，在新填海人工島上興建泳池須克服沉降風險，打樁成本高昂，若不打樁則只容許興建露天小型水池，初步估算建造費仍高達約2,500萬元、每年營運開支約250萬元。考慮到人工島僅靠水路往返、易受天氣影響、水池規模及環境限制，預期吸引力及使用率有限，既不符合公眾期望，亦欠成本效益，經審視地區訴求、可行性研究及盡職審查後，決定不會推進泳池的建議。