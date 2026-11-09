淺水灣法拉利F40小路出大路 城巴急煞避撞

一輛紅色法拉利跑車險被攔腰撞上。(網上影片截圖)

一輛紅色法拉利跑車險被攔腰撞上。(網上影片截圖)

淺水灣日前險釀交通意外，一輛價值不菲的經典紅色法拉利F40跑車由影灣園小路駛出淺水灣道時，懷疑司機未有看清路面情況，從小路直接切出；險被當時一輛正沿大路駛至的城巴攔腰撞上，幸城巴車長反應敏捷即時急煞，才成功避免一場嚴重車禍。城巴表示，高度關注此類危害車長及乘客安全的違規駕駛行為，並重申道路安全實有賴所有使用者共同維護。

事發上周六(7日)晚上近7時，淺水灣道近影灣園位置，一部紅色的法拉利F40跑車從小路駛出淺水灣道時，一輛雙層城巴正沿淺水灣道駛至路口，兩車極為接近；巴士司機為避免車禍而急煞，期間巴士下層疑有未坐穩的乘客向前仆倒。法拉利司機在城巴停定後，再起步右轉入淺水灣道，最後逕自駛走。