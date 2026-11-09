研大維修後業主須儲錢保養 維修局初期料聘百人

樓宇維修支援及服務局預計年底前開始運作，政府表示營運初期有近100名員工，現正與市區重建局制訂人手轉移等安排，並已展開公開招聘行政總裁的工作。發展局長甯漢豪認為，新局的起動規模合適，最遲明年中完成招聘，又認為大維修等工程引入「雙信封制」建議可行，不擔心因而推高價錢。
發展局回覆本報查詢指，維修局成立初期會先聚焦制訂及更新樓宇維修措施、向業主提供全新支援服務、開發和管理樓宇維修工程價格及其他資訊系統等三大範疇工作，包括優先處理原「招標妥」下約1,800個尚未委聘承建商的維修工程，稍後再分階段接管目前由市建局負責的政府樓宇維修資助計劃。新局營運初期預計有近100名員工，負責編制及管理「預審名單」、招標和評標、監察進度、開發及維護資訊科技系統、客戶服務及法律支援等不同範疇。
正公開招聘維修局行政總裁
政府現正與市建局制訂人手轉移等安排，確保順利交接，並協助新局陸續進行公開招聘，至於維修局的董事局將由官方和非官方董事組成，董事和行政總裁均由行政長官委任，行政總裁的公開招聘工作現已展開。發展局稱，市建局日後會聚焦舊區重建，當局並會在適當時候檢視《市區重建策略》以反映其工作重點。甯漢豪在一個電視節目稱，市建局現時約有270人負責各類樓宇維修相關工作，相信新局的起動規模合適，最遲明年中完成招聘，又希望受聘人員盡快上工。
工程雙信封制值得實行
甯漢豪透露，正考慮為大維修資助計劃加入新條件，方向之一是要求樓齡達40至50年的樓宇獲資助完成大維修後，業主須制訂長遠樓宇保養計劃和定期存款做保養，希望明年上半年可交代相關建議。大律師公會等團體早前建議大維修等工程引入「雙信封制」，即先審視技術再考慮價錢，避免「價低者得」犧牲質素。甯漢豪指，雙信封制有好處及值得實行，同時對工程有質素保證，「唔會純粹因為咁就推高個價錢」，但實行細節等應由業主自行決定。