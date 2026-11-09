研大維修後業主須儲錢保養 維修局初期料聘百人

樓宇維修支援及服務局預計年底前開始運作，政府表示營運初期有近100名員工，現正與市區重建局制訂人手轉移等安排，並已展開公開招聘行政總裁的工作。發展局長甯漢豪認為，新局的起動規模合適，最遲明年中完成招聘，又認為大維修等工程引入「雙信封制」建議可行，不擔心因而推高價錢。

發展局回覆本報查詢指，維修局成立初期會先聚焦制訂及更新樓宇維修措施、向業主提供全新支援服務、開發和管理樓宇維修工程價格及其他資訊系統等三大範疇工作，包括優先處理原「招標妥」下約1,800個尚未委聘承建商的維修工程，稍後再分階段接管目前由市建局負責的政府樓宇維修資助計劃。新局營運初期預計有近100名員工，負責編制及管理「預審名單」、招標和評標、監察進度、開發及維護資訊科技系統、客戶服務及法律支援等不同範疇。