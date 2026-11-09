冷鋒殺到跌10度 料明早市區低見16度

「立冬」過後，「秋老虎」告一段落，天氣終開始轉涼。天文台預料一道冷鋒今日初時橫過廣東沿岸，本港會轉吹偏北強風，早上較涼，受隨後的強烈東北季候風影響，晚上氣溫進一步下降至最低約攝氏19度，新界再低一兩度。天文台預測，明早市區最低氣溫約16度，周三早上新界仍相當清涼，日夜溫差頗大，至本周後期氣溫才逐步回升。

天文台表示，位於華南北部的一道冷鋒逐漸向南移動，料在今日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，該區北風將會增強。本港今日吹北風5級，離岸6級，高地達8級。氣溫亦顯著下降，早上天氣較涼及有一兩陣雨，氣溫約22度，日間漸轉天晴乾燥，最高氣溫約26度。晚上氣溫進一步下降，市區氣溫最低約19度，新界再低一兩度。據天文台「自動分區天氣預報」顯示，打鼓嶺於晚上率先「跌穿」2字頭，最低氣溫只有16度，多區各區亦會跌至約17度至19度水平。