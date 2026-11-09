天氣｜天文台：今晚氣溫將進一步下降　明早最低16度 (更新)

【12:00更新】天文台發出特別天氣提示，受強烈東北季候風影響，預料本港今晚氣溫將進一步下降，明早(10日)風勢仍然頗大，天氣顯著轉涼，最低氣溫在16度左右。星期三(11日)早上新界仍然清涼，日夜溫差頗大。市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。
【10:00更新】天文台今早錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。天文台發出特別天氣提示，指一道冷鋒已橫過廣東沿岸，受其相關的強烈東北季候風影響，本港今早較涼，風勢頗大，日間漸轉天晴乾燥。
強烈季候風信號，以及紅色火災危險警告現正生效。本港地區今日天氣預測早上大致多雲，天氣較涼。日間漸轉天晴乾燥，最高氣溫約26度。晚上市區氣溫進一步下降至最低約19度，新界再低一兩度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。
天文台展望，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。星期三早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大。本週後期氣溫逐步回升。天文台又指，受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，廣東地區今日風勢頗大，氣溫顯著下降，未來兩三日該區普遍晴朗及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。預料季候風會在本週後期緩和，該區氣溫回升。而高空擾動會在接近週末為華南帶來驟雨。此外，熱帶氣旋查帕卡會在未來一兩日橫過日本以南海域。