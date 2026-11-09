蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑自辯與蔡天鳳感情如親兄妹 指蔡愛面子要求他隱瞞住居屋 (持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(9日)踏入第33日審訊。控方已於上周五(6日)舉證完畢，辯方今日展開其案情，首被告鄺港傑開始自辯作供。

在美學費由父親鄺球退休金支付 鄺港傑表示現年35歲，與弟弟鄺港智年紀相差3年。他中學就讀聖若瑟英文中學，2011年往美國洛杉磯就讀社區學院並入讀大學，在美的學費和生活費是由父親鄺球的退休金支付，母親李瑞香當時經營一間「生意幾好」的時裝店，母親及後亦提供經濟支援。他在香港及美國均持有駕駛執照，在美國讀書時兼職外賣員及司機，赴美期間每年回港一至兩次，每次在港逗留一至兩星期。 赴美後因鄺港智「出事」才回港 鄺港傑指2015年大學學業後原計劃留美生活，但同年2月至3月間母親來電指家中「出事」，要求他回香港。及後他回港後，母親告知弟弟鄺港智牽涉一宗盜竊案，當時他兩個小朋友出生不久，加上雙親年事已高，若鄺港智「唔喺香港或者走咗」，需要他幫忙照顧。鄺港傑稱其弟與蔡天鳳同年，自14歲起成為情侶，2013年6月留學期間李瑞香傳送嬰兒照片，指二人誕下一兒，兩個月後舉辦婚禮，鄺港傑回港出席其弟婚禮，因留學時一年只回港一兩次，故當時他與蔡天鳳見面次數不多，對她「唔係話好熟悉」。據他所知，蔡天鳳於2015年仍未發展任何事業。

胞弟偕蔡在內地投資賺錢 2015年6月，鄺港智前往海南省，李瑞香照顧蔡和弟弟的兩名子女。他指鄺港智「社交能力幾好」，在內地認識「有能力較富裕朋友」，有人從事中小型發展商，故有項目讓弟弟與蔡投資賺錢，有分成後經由找換店匯款予蔡，鄺港傑有時負責去找換店取錢再交予蔡。 鄺港傑指自弟弟到內地後，蔡天鳳介紹他認識譚方駿，他最初以為是弟弟的朋友，2016年他發現蔡「肚腩越來越大」，起初以為她懷有鄺港智的孩子，及後才知她懷有譚方駿的孩子，但他一直不知道鄺港智與蔡天鳳已分手。鄺港傑指弟弟不在香港期間，大部分時間負責照顧小朋友生活，每日都會見到蔡天鳳，自然建立家人感情，形容二人「就好似一個親兄妹咁樣」。

鄺港傑：蔡天鳳提出開雞蛋仔店 鄺港傑指，蔡天鳳與譚方駿拍拖後，譚不時會探望鄺港智與蔡天鳳的兩名子女，因此鄺港傑與譚成為朋友，2018年開始，鄺港傑、蔡天鳳及譚方駿經常聚會，3人開始有共同朋友圈，「一星期有5日都會出去食飯」。辯方展示三人在不同聚會的合照。其中一張照片寫有「Happy bday to you, dearest sis（生日快樂，最親愛的妹妹）」。鄺港傑提及是他寫下祝賀字句，並在社交媒體發佈照片。 鄺港傑指他從沒向譚方駿透露他住在荃灣居屋單位，解釋蔡天鳳提議他「唔好同人講住居屋，同人講住私樓」，建議他應回答住在荃灣海之戀。鄺港傑稱「我其實唔係好介意講住嘅地方，可能依家唔係好有錢，但遲啲都可能會成功」。他形容蔡天鳳較愛面子，「想身邊屋企人睇落都係富裕啲，唔好影響到佢嘅形象」。

辯方問鄺港傑與蔡天鳳經營雞蛋仔店。鄺港傑稱疫情期間自己、蔡天鳳和兩名小孩經常光顧一間雞蛋仔店，由於他無法到內地協助鄺港智，鄺港智與蔡天鳳的業務停頓。蔡遂提議「畀錢搞間鋪頭」，初期投入近60萬元。但開張兩個月後，鄺港智通知他和鄺球回內地處理業務，蔡同意不要因小失大，遂放棄業務。 案件編號：HCCC198/2025