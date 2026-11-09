蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑自辯：赴美後因鄺港智「出事」才回港 與蔡感情如親兄妹 (持續更新)

鄺港傑表示現年35歲，與弟弟鄺港智年紀相差3年。他中學就讀聖若瑟英文中學，2011年往美國洛杉磯就讀社區學院並入讀大學，在美的學費和生活費是由父親鄺球的退休金支付，母親李瑞香當時經營一間「生意幾好」的時裝店，母親及後亦提供經濟支援。他在香港及美國均持有駕駛執照，在美國讀書時兼職外賣員及司機，赴美期間每年回港一至兩次，每次在港逗留一至兩星期。

鄺港傑指2015年大學學業後原計劃留美生活，但同年2月至3月間母親來電指家中「出事」，要求他回香港。及後他回港後，母親告知弟弟鄺港智牽涉一宗盜竊案，當時他兩個小朋友出生不久，加上雙親年事已高，若鄺港智「唔喺香港或者走咗」，需要他幫忙照顧。鄺港傑稱其弟與蔡天鳳同年，自14歲起成為情侶，2013年6月留學期間李瑞香傳送嬰兒照片，指二人誕下一兒，兩個月後舉辦婚禮，鄺港傑回港出席其弟婚禮，因留學時一年只回港一兩次，故當時他與蔡天鳳見面次數不多，對她「唔係話好熟悉」。據他所知，蔡天鳳於2015年仍未發展任何事業。

胞弟偕蔡在內地投資賺錢

2015年6月，鄺港智前往海南省，李瑞香照顧蔡和弟弟的兩名子女。他指鄺港智「社交能力幾好」，在內地認識「有能力較富裕朋友」，有人從事中小型發展商，故有項目讓弟弟與蔡投資賺錢，有分成後經由找換店匯款予蔡，鄺港傑有時負責去找換店取錢再交予蔡。

鄺港傑指自弟弟到內地後，蔡天鳳介紹他認識譚方駿，他最初以為是弟弟的朋友，2016年他發現蔡「肚腩越來越大」，起初以為她懷有鄺港智的孩子，及後才知她懷有譚方駿的孩子，但他一直不知道鄺港智與蔡天鳳已分手。鄺港傑指弟弟不在香港期間，大部分時間負責照顧小朋友生活，每日都會見到蔡天鳳，自然建立家人感情，形容二人「就好似一個親兄妹咁樣」。