東涌西站支柱疑灌石屎「未到頂」　卜國明稱「低級錯誤」但暫無安全問題

有傳媒報道，東涌延線並興建中的東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。工程界立法會議員卜國明今早(9日)在港台節目形容事件為「低級錯誤」，但現階段不會有安全問題。

卜國明表示，承建商似乎自己用了一些方法或物料填滿洞，卻未被港鐵知道、報備。一般在地盤工程出現瑕疵，承建商應該與工程師及港鐵上報，並提出修補方案，經過討論後得到批准才開工修補，並須確保過程記錄在案，所以今次承建商第一犯了低級錯誤，第二犯了沒有報備的錯誤。他又指在修補時，一樓的樓板應該要開一個洞，讓灌漿物料在澆灌後溢出，確保空間完全填滿，而後補工程需要使用不收縮灌漿物料澆灌，其強度不應該低於原本使用的物料，以保障支柱有足夠力度支撐層板。