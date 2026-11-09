熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
本地
出版：2026-Nov-09 11:02
更新：2026-Nov-09 22:43

尖沙咀海旁觀景台淪「老鼠觀光區」　拍攝者稱目測20隻以上遊走 (有片)

分享：
有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949)

有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。([email protected])

尖沙咀入夜後變「老鼠觀光區」？今日(9日)凌晨，社交平台Threads有網民發帖及拍影片，指尖沙咀海旁觀景台一帶位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。

食環署今年接16宗相關投訴

食環署回覆《am730》指，一直留意星光大道觀景台一帶的鼠患問題，曾多次主動派員與場地主管部門康文署到場視察有關情況，並向場地主管部門提供技術意見。署方今日再派員到場與康文署跟進有關情況，又稱有一直按風險巡查有關地點一帶的持牌食物業處所，並未發現鼠蹤或其他違規情況。

今年至今，食環署共接獲16宗有關尖沙咀星光大道觀景台一帶出現鼠蹤的投訴，除轉介康文署跟進外，食環署亦主動派員到場進行聯合巡查及提供意見。食環署指，會持續加強周邊屬署方職責範圍的防鼠和滅鼠措施，至於有關場地範圍則由康文署跟進。

有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949) 有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949) 有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949) 有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949) 有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949) 有網民發帖及拍影片，指於尖沙咀海濱觀景台位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。(Threads@rhino.1580949)

有網民留言指場面驚嚇，亦有人反映近日香港明顯多了老鼠出沒：「老鼠樂園 」、「真心癲，香港啲老鼠無處不在」、「其實區區都好嚴重」、「身為香港人都覺得嘔呀，遊客見到真係數臭香港」、「上個月係尖東站上路面行去等巴士，有個公園(?)好多人食煙嘅，佢哋隔離有隻貓咁大嘅老鼠爬上個花槽」、「花槽真係最多老鼠竇。」、「周圍都係迪士尼。」、「好離譜，餐廳食店又係咁，四圍都多咗好多老鼠，以前好似冇咁嚴重，食環究竟做緊咩？究竟係咪你哋負責。」、「全香港週圍都係老鼠，最恐怖係係食肆食食吓野突然間有隻老鼠跌落嚟」。

防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，香港常見老師包括溝製、黑家鼠及小家鼠（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，鼠患禍害（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，鼠患跡象（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防治老鼠方法（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防治老鼠方法（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防鼠措施（食物環境衛生署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務