尖沙咀海旁觀景台淪「老鼠觀光區」　拍攝者稱目測20隻以上遊走 (有片)

尖沙咀入夜後變「老鼠觀光區」？今日(9日)凌晨，社交平台Threads有網民發帖及拍影片，指尖沙咀海旁觀景台一帶位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。
食環署今年接16宗相關投訴
食環署回覆《am730》指，一直留意星光大道觀景台一帶的鼠患問題，曾多次主動派員與場地主管部門康文署到場視察有關情況，並向場地主管部門提供技術意見。署方今日再派員到場與康文署跟進有關情況，又稱有一直按風險巡查有關地點一帶的持牌食物業處所，並未發現鼠蹤或其他違規情況。
今年至今，食環署共接獲16宗有關尖沙咀星光大道觀景台一帶出現鼠蹤的投訴，除轉介康文署跟進外，食環署亦主動派員到場進行聯合巡查及提供意見。食環署指，會持續加強周邊屬署方職責範圍的防鼠和滅鼠措施，至於有關場地範圍則由康文署跟進。
有網民留言指場面驚嚇，亦有人反映近日香港明顯多了老鼠出沒：「老鼠樂園 」、「真心癲，香港啲老鼠無處不在」、「其實區區都好嚴重」、「身為香港人都覺得嘔呀，遊客見到真係數臭香港」、「上個月係尖東站上路面行去等巴士，有個公園(?)好多人食煙嘅，佢哋隔離有隻貓咁大嘅老鼠爬上個花槽」、「花槽真係最多老鼠竇。」、「周圍都係迪士尼。」、「好離譜，餐廳食店又係咁，四圍都多咗好多老鼠，以前好似冇咁嚴重，食環究竟做緊咩？究竟係咪你哋負責。」、「全香港週圍都係老鼠，最恐怖係係食肆食食吓野突然間有隻老鼠跌落嚟」。