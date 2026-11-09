尖沙咀海旁觀景台淪「老鼠觀光區」　拍攝者稱目測20隻以上遊走 (有片)

尖沙咀入夜後變「老鼠觀光區」？今日(9日)凌晨，社交平台Threads有網民發帖及拍影片，指尖沙咀海旁觀景台一帶位置，目測到有20隻以上老鼠，片段可見黑夜下有老鼠「聯群結隊」於地面、梯級、花叢遊走，引發熱議。

食環署今年接16宗相關投訴

食環署回覆《am730》指，一直留意星光大道觀景台一帶的鼠患問題，曾多次主動派員與場地主管部門康文署到場視察有關情況，並向場地主管部門提供技術意見。署方今日再派員到場與康文署跟進有關情況，又稱有一直按風險巡查有關地點一帶的持牌食物業處所，並未發現鼠蹤或其他違規情況。