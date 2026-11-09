十五五規劃裏看契機　香港普通話研習社50周年研討會圓滿舉行

香港普通話研習社50周年研討會——「從課堂到社區：香港中文與普通話教育的『十五五』機遇與挑戰」於前日(7日)上午假香港理工大學西九龍校園演講廳舉行，與會者包括多位教育界專家學者及各界友好，共同探討國家「十五五規劃」下香港中文與普通話教育的發展方向。

在「專題演講」環節中，7位學者先後發表專題演講，議題涵蓋國際中文教育、社區詞研究、語言文字事業發展、語文課程改革、推普工作、華文使用狀況及方言傳承等範疇。活動吸引近160教育界人士、教師及關注語文教育的公眾參與。香港普通話研習社主席冼錦維表示，適逢創社50周年，該社將繼續致力推動普通話及中文教育發展，促進香港與內地及海外的語言文化交流。香港普通話研習社創立於1976年，致力推廣普通話及中文教育，透過舉辦課程、研討會及文化交流活動，提升香港市民的普通話水平及語文素養。今年適逢創社50周年，該社舉辦一系列慶祝活動，是次研討會為重點活動之一。