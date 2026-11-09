未來科學大獎周「亞洲青年科學家基金項目」　12位傑出青年科學家獲殊榮

匯聚香港體現「亞洲科學交匯點」2026未來科學大獎周最後一項活動－亞洲青年科學家基金項目2026年度會議今日(9日)在香港大學舉行，亦標誌著今屆未來科學大獎周順利完成。本年度會議共有12位來自中國內地、香港、台灣、日本、韓國、印度及新加坡的傑出青年科學家獲頒授「亞洲青年科學家研究員」榮譽。會議共有約150名來自不同地區的青年科學家、研究員及公眾參與。

今屆有12位亞洲青年科學家憑藉卓越研究成果獲獎，涵蓋「物質科學」、「生命科學」及「數學與計算機科學」三大領域，每個領域各有4位得獎者。在「物質科學」領域，其中一位獲獎人為香港城市大學化學系助理教授徐吉健，他專注先進電池材料、電解質及電化學反應研究，推動可持續能源技術發展。在「生命科學」領域，韓國科學技術院助理教授Jaekyung KIM揭示了睡眠如何支持運動學習與記憶鞏固，以及神經迴路調節如何促進中風後的運動功能恢復，因而獲選。在「數學與計算機科學」領域中，東京大學副教授Hokuto KONNO則憑藉他在變分規範理論、光滑四維流形以及微分同胚群等微分幾何與幾何拓撲學領域的突破性研究成果獲得此殊榮。