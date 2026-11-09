涉與13歲以下女童非法性交　少年認兩罪11.18判刑

一名少年在網上認識當時11歲女童後發展成情侶關係，後來在家中及殘廁內性交，案件原定今日(9日)於區域法院開審，但他在開審前承認控罪。法官練錦鴻將案件押後至11月18日判刑，以待索取勞教中心和教導所報告等，期間被告須還押。

被告徐智坤(案發時17歲)，承認兩項與年齡在13歲以下的女童非法性交罪。案情指，X透過線上遊戲結識被告，兩人在2022年發展成為情侶，X當時11歲。2022年底某個星期六，被告邀請X到長沙灣住所約會，因X當日不用上學，在下午1時左右便到達，當時屋內只有被告一人。X躺在床上玩手機，其後被告在沒有使用安全套的情況下與X性交，最後在X的大腿上射精。2023年某日，當時X剛升讀中學，被告陪同她放學回家，其後兩人在沙田某商場的無障礙洗手間內性交，當時X看不到被告是否使用安全套，但感覺被告在體內射精。兩人於2023年10月便分手，當時X仍未滿13歲。