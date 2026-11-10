【繞場一週】走進「萬籟映照」看見社區裏的光

香港賽馬會慈善信託基金呈獻：「萬籟映照」攝影展將於2026年11月13日至29日於大館複式展室展出，以相片記錄45個由馬會慈善信託基金捐助項目支持的感人故事，展現這些項目如何在社區帶來持續而深遠的正面影響。

在香港，每一天都有許多人默默為社區付出，這些努力未必被留意，卻悄然為身邊的人和社區帶來正面改變。最近，Jessie留意到即將於大館舉行的「萬籟映照」攝影展，透過45個真實動人的生命故事，讓更多人看見這些來自社區的善意、堅毅與人情連結。

由香港賽馬會慈善信託基金呈獻的「萬籟映照」攝影展將於2026年11月13日至29日在大館複式展室舉行。15位星級攝影師以鏡頭記錄馬會慈善信託基金捐助項目所支持的人與事，包括服務受惠人士、前線工作者和社區夥伴，如何走在一起，為社區帶來持續而深遠的正面影響。