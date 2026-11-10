【繞場一週】走進「萬籟映照」看見社區裏的光

在香港，每一天都有許多人默默為社區付出，這些努力未必被留意，卻悄然為身邊的人和社區帶來正面改變。最近，Jessie留意到即將於大館舉行的「萬籟映照」攝影展，透過45個真實動人的生命故事，讓更多人看見這些來自社區的善意、堅毅與人情連結。
由香港賽馬會慈善信託基金呈獻的「萬籟映照」攝影展將於2026年11月13日至29日在大館複式展室舉行。15位星級攝影師以鏡頭記錄馬會慈善信託基金捐助項目所支持的人與事，包括服務受惠人士、前線工作者和社區夥伴，如何走在一起，為社區帶來持續而深遠的正面影響。
展覽分為「太陽、月亮、星辰」三個主題展區，展出約185幅攝影作品，展示馬會慈善信託基金的九大慈善策略範疇，涵蓋衛生健康、教育、體育、文化、可持續發展、家中青幼、樂齡護老、培育專才，以及公平機遇。
參與攝影師陣容同樣令人期待，包括大家熟悉的本地知名藝人周潤發、任達華、謝君豪，及知名攝影師又一山人、陳的、陳頌聲、張健偉、趙曦愫、何永良、關潔平、林曉敏、盧玉瑩、雷安喬、文念中及蔡經仁。透過他們獨特的視角，參觀者可以看到不同的生命故事，人與人之間的連結，以及社區互助同行的力量。
攝影作品以外，展覽亦設有多媒體裝置及互動體驗，透過影片和聲音記錄，讓參觀者進一步了解照片背後的人物與故事。展覽期間亦將舉辦對談活動及攝影導賞，讓公眾有機會從攝影師和故事主角的角度，認識更多平日未必留意到的社區面貌。
每一份關懷、每一次同行，都如點點微光，照亮他人，也匯聚成推動改變的力量。如果大家想從另一角度了解不同社群如何彼此支持、攜手同行，不妨抽空走進「萬籟映照」攝影展，在光影之間細味這些平凡卻動人的社區故事。
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