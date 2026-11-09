「江西綜援戶」赴港追星被cut福利 勞福局回應會否效法：倘接舉報涉「高消費行為」會檢視

勞福局副局長何啟明回應，社署有很嚴格的措施，如果收到舉報，指該綜援戶有一些高消費行為，將啟動機制進行檢視，「包括外遊追星」，相信也需要作檢視。(周令知攝/資料圖片)

近日有報道指，江西贛州一名家境貧困女學生未有理會領取低保家庭環境，花3000至5000元人民幣遠赴香港「追星」看演唱會。該女子返鄉後，當地民政部門依據其出境記錄啟動資格審查，最終2000元人民幣的全家低保金被取消。有立法會議員關注，若領取綜援人士有類似情況，當局會否引入調查機制。

立法會福利事務委員會今日（9日）開會，其中議程討論「按年調整社會保障金額，以及綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」。九龍東立法會議員鄧家彪會上關注，指近日廣泛討論內地俗稱「低保戶」、香港則叫作「綜援戶」，問若綜援戶家庭經濟狀況與其開支不相稱，當局會否引入調查機制。勞福局副局長何啟明回應，社署有很嚴格的措施，如果收到舉報，指該綜援戶有一些高消費行為，將啟動機制進行檢視，「包括外遊追星」，相信也需要作檢視。

官方證2000元低保被取消

江西贛州一名網民9月發帖稱，她在當地就讀中專的表妹屬於低保戶家庭，家每月依靠約2000元人民幣低保金維持生活，她卻十分癡迷追星，靠打暑假工，加上平時省下來的部分補助，湊了大約3000到5000元人民幣去香港看偶像的演唱會。但出發前，她和家人被當地扶貧人員警告「去了就沒低保」。表妹從香港返鄉後，民政部門依據其出境記錄啟動資格審查，最終取消全家低保。

發帖的網友稱，取消低保對表妹一家打擊很大，「她們家完全就是天塌了」。事件卻引起各界關注。當局工作人員其後向傳媒證實，涉事家庭的低保待遇已經取消。該市經開區宣傳部工作人員亦回應指，當局是依法依規進行處置，惟具體措施不便對外透露。