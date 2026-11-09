海洋公園海洋摩天塔故障40人後備樓梯撤離 消防游繩救一女 園方：全面檢修

今日（9日）下午約3時半，消防接報海洋公園「海洋摩天塔」疑機件故障，觀光艙停高空，有遊客報稱被困。消防員往現場救援。 現場消息指，約40人一度被困，其中有一名旅客感到不適求助。據悉大部分人在職員帶領下自行離開，一人需由消防「飛將軍」游繩帶離觀光塔。 被困人士後備樓梯撤離 消防處表示下午3時30分接報，指海洋公園的海洋摩天塔發生故障，有市民受困。人員迅速到場，40名被困人士獲海洋公園職員陪同，沿後備樓梯撤離。另外，一名女子感到不適，由消防處高空拯救專隊人員使用高空拯救工具帶回地面。救援行動現已完成。

海洋公園表示，「海洋摩天塔」下午2時21分運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作，期間載有41位乘客。乘客在工作人員帶領下由下午2時45分開始逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，第一位乘客於25分鐘內安全回到地面，至4時13分，40位乘客安全回到地面。另外一位行動不便的乘客亦於消防員協助下，於三分鐘內由摩天塔外部離開回到地面。所有乘客均無大礙。公園將為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。

有在現場網民上載影片至社交平台Threads，觀光艙停在接近塔頂位置，沒有旋轉，他稱自己「啱啱上唔到呢轉『海洋展望塔』，就喺上面壞咗機，有冇手足被困喺上面，你哋慢慢欣賞南朗山景色啦」；其後指至下午約3時11分，海洋摩天塔停在近塔頂位置「50分鐘之後仍然冇郁過」。 「海洋摩天塔」在2025年5月24日晚上亦曾故障，17名遊客被困近兩小時，及後經摩天塔中間的安全通道離開。 園方介紹，「海洋摩天塔」位於海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。觀光塔可攀升至72米的高空，欣賞到香港仔和離島的海岸景色。