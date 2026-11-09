涉西貢露營兩度強姦女友人　24歲男脫罪兼得訟費

被告馮卓禧(24歲)，否認兩項強姦罪，指他約於2023年11月10日，在香港新界西貢灣仔自然教育徑灣仔南營地，強姦女事主X。控方案情指，被告與X在2019年曾是同事，二人之後交換Instagram但沒再聯絡。直至2023年在屋邨重逢，兩人再度聯絡並成為朋友，之後有相約一同踏單車及食生日飯等。X稱，曾與被告一同到長洲踩單車，被告曾在長凳上欲吻她，X明確拒絕，又曾向被告表明並不喜歡他，只當他是朋友。

一名男子與舊女同事在街重遇後相約一同到西貢露營，惟女方卻指男方涉半夜潛入她的帳篷後兩度強姦，他否認兩項強姦罪，今日(9日)在高等法院受審，4女3男陪審團退庭商議後，一致裁定被告罪名不成立，辯方申請訟費獲批。

同年11月，X與被告一同前往露營，約凌晨1時X感疲累想休息，便進入帳篷躺下睡覺，但被告突然衝入她的帳篷，戴上安全套及強姦她，X反抗但被告沒有住手，後來更要求X口交，惟被告陰莖未能勃起及稱「帶咗套就會咁樣，所以我唔鍾意帶套。」被告一度走出營外，之後再次回來強姦X，期間沒有戴上安全套。

因感到混亂而未有即時報警

X稱她醒來後抹身，發現下體有很多血，將染血的濕紙巾拿給被告看，被告說「真係唔知會搞到咁，sorry囉。」其後再在沙灘跟她道歉。X回家後，認為被告深深傷害了她，其行為形同強姦，被告卻回應說誤會了X的意思及道歉。X稱她因為混亂和不知所措，未有即時報警，她後來將事件告知胞弟，X與胞弟及被告等3人後來曾約見面商討事情，X最後報警。