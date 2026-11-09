臺日電梯漏裝720升降機耐火門框 機電署：執修工程料兩三個月完成

升降機承辦商臺日電梯（香港）有限公司早前被揭發，多個屋邨與私人樓宇的升降機未有安裝耐火門框。機電工程署長潘國英今午會見傳媒交代事件。他表示，「臺日電梯」漏裝720部升降機耐火門框組件，佔總數大約九成，預計執修工程需時2至3個月。「臺日電梯」涉嫌嚴重疏忽及行為不當，警方正進行刑事調查。潘國英強調，事件反映個別承辦商誠信問題，署方就事件展開全面檢討與審視工作，未來亦會要求承辦商安裝門框組件時，須拍攝照片或影片存證，避免同類事件再次發生。

機電署已完成巡查全港由「臺日電梯」安裝的升降機，當中包括兩個租者置其屋計劃屋邨，合共11座大廈，以及338幢私樓。巡查發現，共有720部升降機未按法例要求安裝耐火門框組件，佔該公司安裝總數約九成。另外，截止周日(8日)，署方抽查其他註冊承辦商負責的480幢樓宇、約900 部升降機，確認全部均已安裝耐火門框組件。機電署長潘國英表示，涉事升降機大多已是落成30至50年的舊式樓宇，按當時法例耐火要求僅為60分鐘且無特定門框組件要求；至於「臺日電梯」更換的新門板，已通過120分鐘耐火效能測試，故涉事升降機的消防安全水平不會低過之前，惟未裝門框組件仍屬違法。

機電署：已報案進行刑事調查

他強調，今次事件屬個別承辦商施工及申報的誠信問題，非業界普遍現象。由於「臺日電梯」涉嫌嚴重疏忽及行為不當，包括疑涉及欺詐與提供虛假陳述等行為，署方已向警方報案，現正進行刑事調查。他重申，若發現任何違規行為，將依法嚴肅處理，包括刑事檢控、紀律處分，甚至吊銷註冊資格。

「臺日電梯」提出的執修方案，適用於大部分現有門框設計款式，方案將於升降機門板旁邊加裝「L型」及「J型」門框組件，當層站門關閉時，兩個門扣會互相緊扣，從而達到防火焰穿透的功能。有關方案已通過兩次耐火效能測試，機電署預計於今月中旬，完成兩個租置屋邨的執修工作；其餘 338幢私人樓宇，預計可在2至3個月內陸續完成工程，該承辦商亦會負責有關執修費用。