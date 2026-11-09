《建管條例》修訂　授權票須至少抽查兩成　麥美娟：只是抽查最低門檻

針對「授權票」爭議，新修訂要求業主與獲授權代表均須在票上簽署並填寫聲明，確認已獲悉會議內容。授權票送交管委會秘書的截止時間，亦由現時大會48小時前提前至至少96小時前；大會舉行前48小時，大廈顯眼位置須張貼已提交授權的單位名單。當局同步引入抽查機制，規定必須抽查收到的「授權票」總數20%或20份（以較多者為準），若少於20份則需全數核實。有聘用物管公司或物管人的大廈由物管人員負責，無聘用者則由管委會主席執行。若抽查中發現不妥，必須對全數授權文書進行檢查。

政府提出修訂《建築物管理條例》，並於日前公眾諮詢結果。民政及青年事務局局長麥美娟今日(9日)在立法會民政及文化體育事務委員會匯報結果，提到會就大型維修工程引入親自投票門檻分級制、加強「授權票」抽查與聲明機制，並正積極研究推行物管電子化平台。

麥美娟回應表示，全港有逾萬個法團，由民政署統籌抽查效率較低，妥善核實本屬物管公司的責任。當局會制定清晰指引並提供培訓，若物管公司不遵從抽查指引即屬違規，直接影響其日後續牌。她重申，兩成只是抽查的最低門檻，一旦發現可疑情況，必須進行百分之百的全數核查。

新民黨何敬康質疑抽查兩成授權票的力度；民建聯郭芙蓉與選委界鄧銘心關注物管質素參差及業主缺乏專業知識；實政圓桌莊豪鋒則憂慮由物管公司抽查會缺乏中立性。

為防止「圍標」及大維修爭議，麥美娟指當局建議採購金額越高，所需的業主親自投票門檻亦隨之提升。當每個單位平均承擔工程費用達3萬元時，親自投票門檻為業主人數的5%或100名業主；達8萬元時，門檻升至8%或150名業主；達12萬元時，則需10%或200名業主(均以較少者為準)。至於業主大會的法定人數，則維持現時業主人數10%的規定，以確保會議順利舉行。同時，方案規定在議決大型維修的業主大會召開前至少7天，管委會必須舉辦簡介會讓業主了解投標細節；若未能按規定召開簡介會，隨後的業主大會將不得通過相關維修決議。

另外，投標者未來必須簽署「不合謀投標確認書」並作出法定聲明，否則標書無效。麥美娟提到，凡於過去5年內曾有三合會、欺詐或不誠實刑事罪行定罪紀錄者（包括非委員），均無資格擔任管委會成員。若管委會無理拒絕向業主提供採購文件，將被引入罰則，相關檢控追溯時效亦由6個月大幅延長至2年。

此外，當管委會出現全部職位空缺、主席無合理理由拒絕按5%業主要求召開大會或無故取消會議時，容許10%業主向主管當局申請，委任指明人士（如業主或持牌物管人）代為召開大會。