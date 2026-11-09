渣打經理等5人簽假文件 騙投資者4億日元 判囚33至54個月

有銀行職員協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱數間公司的銀行戶口持有資產共逾370億港元，詐騙多名日本投資者投資於該等公司聲稱參與的非洲投資項目，投資額逾四億日圓。5名被告早前認罪或經審訊後被定罪，兩人早前已被判囚3年，餘下3人今日(9日)在區域法院被判入獄最高54個月。
梁浩賢(40歲)，渣打銀行(香港)時任客戶經理，被判入獄45個月；羅文輝(52歲)，自僱財務顧問，被判監禁33個月。二人早前承認共3項串謀詐騙罪名，違反普通法。同案被告甘潔貞(58歲)，ADF Capital Limited經理，被判囚54個月。她早前經審訊後被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。廉署並通緝另外3名涉案人士。
暫委法官鍾明新判刑時稱，本案是一宗複雜的詐騙案，涉及多名海外投資者及跨境投資，金額龐大且案情嚴重，影響本港作為國際金融中心的聲譽。
案情透露，胡文浩、陳德政、梁浩賢及羅文輝於2015年1月至2016年9月期間串謀3名外籍人士，藉使用多份虛假資金證明書，以及公司退款承兌票據詐騙勾當，詐騙多名日本投資者向ADF及多間公司投資逾4億日圓。該等虛假文件由胡文浩及陳德政簽署，並假冒由渣打銀行發出。4名被告藉該等虛假文件訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，涉及承兌金額共約4.5億港元。虛假文件亦訛稱涉案外籍人士持有巨額資產共逾370億港元，可用於多項非洲的投資項目。
3名涉案外籍人士中，兩人為ADF的男股東及董事，分別為贊比亞籍及韓國籍；一人為一名日本籍公司女行政總裁。廉署早前獲裁判官簽發手令，通緝有關人士。甘潔貞則與上述贊比亞籍男子及韓國籍男子，串謀利用一個銀行戶口清洗犯罪得益，即同案4名被告於上述詐騙勾當所涉及的款項，共約5,500萬港元。