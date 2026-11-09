渣打經理等5人簽假文件 騙投資者4億日元 判囚33至54個月

有銀行職員協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱數間公司的銀行戶口持有資產共逾370億港元，詐騙多名日本投資者投資於該等公司聲稱參與的非洲投資項目，投資額逾四億日圓。5名被告早前認罪或經審訊後被定罪，兩人早前已被判囚3年，餘下3人今日(9日)在區域法院被判入獄最高54個月。

梁浩賢(40歲)，渣打銀行(香港)時任客戶經理，被判入獄45個月；羅文輝(52歲)，自僱財務顧問，被判監禁33個月。二人早前承認共3項串謀詐騙罪名，違反普通法。同案被告甘潔貞(58歲)，ADF Capital Limited經理，被判囚54個月。她早前經審訊後被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。廉署並通緝另外3名涉案人士。