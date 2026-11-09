小二生要學拼音打中文惹議　教育局：毋須「由零開始」學習拆字邏輯

教育局的《小學資訊與創新科技課程框架(擬定稿)》提到，小二學生「應能初步運用鍵盤以漢語拼音輸入法輸入中文」。(資料圖片／蘇文傑攝)

教育局日前公布《小學資訊與創新科技課程框架(擬定稿)》，提到小二學生「應能初步運用鍵盤以漢語拼音輸入法輸入中文」，但未有列出港人常用的倉頡、速成輸入法，引起社會熱議。教育局解釋，學生由小學普通話課程已開始學習漢語拼音，任何背景學生已具備初步語音基礎，亦能辨認鍵盤上的英文字母，毋須「由零開始」再額外學習一套全新的拆字邏輯，減輕學習負擔和壓力。

粵拼標音系統缺乏一致性

教育局周一在網上專欄《政策正面睇》就爭議解畫，提到當局建議初小學生先學習英文鍵盤輸入，熟悉26個英文字母的標準配置，再過渡至中文輸入，認為從教學銜接的實務角度來看，讓他們學習漢語拼音輸入法，是學以致用、相輔相成。當局指，這既方便學生學習中文打字，亦毋須額外學習配置，學與教效能較高。至於個別方法如粵語拼音輸入法，當局稱由於標音系統缺乏一致性，師生不容易掌握和熟習。

當局強調，新課程僅建議花約3節課堂教授輸入法，讓學生體驗以鍵盤輸入中文，重申建議是同時顧及「扣連語文學習」與「學與教效能」原則下的「最佳選擇」，學生日後可按個人需要學習其他輸入法。當局並指，香港的兩文三語政策不變，讓學生在小學階段學懂利用電腦進行打字，包括英文和中文，有利學生日後學習與就業。