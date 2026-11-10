海洋摩天塔故障41人被困 有遊客滯高空兩句鐘

事發昨下午2時21分，海洋摩天塔的觀景艙升至近72米高的塔頂位置時，久久未有降回地面，消防及救護員一小時後於約下午3時半接報到場。消防其後派出高空拯救專隊人員從觀景艙垂下繩索，以游繩方式救下一名感到不適的行動不便女子，其餘40名乘客則在園方工作人員帶領下，逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施。

海洋公園機動遊戲「海洋摩天塔」發生故障，41名乘客約兩小時後全部回到地面。園方稱，摩天塔運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作，除一名行動不便乘客外，其餘40人陸續經塔中間的通道回到地面。

去年5月曾故障困17人

海洋公園指，該40名乘客於事發約1小時50分後已全數安全回到地面，又稱所有乘客均無大礙。換言之，乘客最長被困大約兩小時。園方稱，將為海洋摩天塔進行全面檢修及重複測試以確保安全。機電工程署長潘國英稱，按法例要求海洋公園要向署方提交報告，署方會派員調查找出事故成因，也會要求園方訂立方案，避免同類事件再發生。

啟用34年的海洋摩天塔位於海拔200米高，是東南亞其中一個最高的觀光塔，遊客隨觀景艙升至72米的高空，可觀賞香港仔、離島以至南中國海的風景。翻查資料，海洋摩天塔去年5月晚上亦曾故障，17名遊客一度被困近兩小時，隨後經摩天塔中間的安全通道返回地面。