北都條例草案不含稅務優惠等 委員會：已要求政府提交文件解說

《北部都會區發展條例草案》明日恢復二讀辯論，法案委員會交代相關工作。委員會主席梁美芬表示，委員會審議近30小時，除了討論主體法例，亦討論政府所準備的相關附屬法例；律政司亦就當中18條主體法例作修訂。外界關注北都的招商引資和稅務政策等安排，梁美芬指，稅務優惠和天空水域等範圍不包括在條例草案中，委員會已要求政府提交綜合性解說文件，向公眾和投資者講解北都專屬法例如何與現行法例相輔相成。 梁美芬表示，今次是香港首次為單一區域制訂專屬法例，具有獨特歷史意義；期間法案委員會合共舉行12次會議，審議近30小時，除了討論主體法例，亦將5條政府準備的附屬法例的中英文版本，作參考和討論。此外，她亦提到，整條北都主體法例需要和17條現行香港法例一同檢視，包括城市規劃、收回土地條例，以及環保和噪音等。

不排除未來再修訂條例 外界關注政府所提供的稅務優惠，以及低空經濟的發展方向等，梁美芬表示，稅務、天空和水域等範疇不包括在條例草案中，「條例拆牆鬆綁聚焦土地規劃和地政程序，對於市場釋出前瞻性的招商引資導向，不屬於北都條例範圍。」她稱，委員會已要求政府提交綜合性解說文件，向社會大眾和海外投資者，以及進駐北都人士，解說北都專屬法例與現行法例和政策，是如何相輔相成。梁美芬稱，單靠一條草案不能包含全部的投資及人才政策，必須循序漸進，亦不排除未來會再修訂條例。

梁美芬指，律政司在25條主體法例中，有18條，當中包括兩個標題作修訂，涉及106條次。 委員會副主席林振昇表示，條例草案同時參考城規條例、建築物條例、噪音管制條例等現行條例，希望釐清將來的一些情況，能否按照北都發展條例而獲得豁免，從而應用在北都，而一些不適用的，則需要按照現行法例。他指，一些新的技術和建築模式，在北都專屬條例下能獲得一定豁免，但同時亦要確保工程質素，將來會有相關的審批小組監察情況。 委員簡慧敏表示，法團方面備受關注，3間園區公司並非法定法團，若日後政府將公司「升格」，便需要成立一個新的法定法團。

另外，屯門區議會昨討論洪水橋/厦村新發展區內多幅土地的改劃用途建議，以及打鼓嶺優先發展區的最新發展建議，會上不少議員關注交通負荷和配套問題，有議員關注屯門公路面臨飽和，北都發展或加重交通負荷。發展局北都統籌辦規劃及發展組長吳劍偉回應指，屯門繞道、11號幹線仍在規劃階段，相信兩個新發展區的新建道路足以應付大學城及不同產業建設，亦將會建設北都公路，由天水圍經新發展區，延伸至北區。有議員關注會否增加屯馬線班次，吳劍偉指，預計新發展區整體規劃人口約25萬，港鐵北環線將2034年開通，相信能夠有效分流。