蔡天鳳案｜鄺港傑自辯爆蔡天鳳愛面子 曾澳門豪賭輸700萬遭登門逼債

蔡天鳳碎屍案昨在高等法院踏入第33日審訊，並正式展開辯方案情。首被告鄺港傑自辯作供，交代自己與蔡天鳳及其現任丈夫譚方駿的相處關係外，亦形容蔡天鳳愛面子，希望身邊家人看起來富裕。鄺港傑更在庭上爆出，蔡天鳳與譚方駿於2021年澳門豪賭欠下700萬巨債後，曾打算不還，隨後遭到黑衣人追債至住所門外，對方甚至以蔡的子女相威脅。 蔡天鳳碎屍案昨日續審，鄺港傑在其法律代表引導下開始作供，先交代家庭背景，以及與蔡天鳳的關係。鄺港傑提到，自己2011年到美國，先後入讀社區學院和大學，留學時每年返港一兩次，見過蔡天鳳數次，當時與她不太熟絡。

直至2015年弟弟鄺港智因偷竊案潛逃內地後，他回港協助照顧家庭，自此與蔡天鳳頻繁相處，感情「變到親兄妹咁」。鄺港智離港後不久，蔡向他介紹譚方駿，譚不時探望蔡與鄺港智的兩名子女，三人自2018年起頻繁聚會，並建立共同朋友圈。鄺提到，鄺港智在內地結識富裕朋友並邀其投資地產項目，蔡天鳳亦有參與，經找換店提取分成作為當時的主要收入之一。 就胞弟鄺港智2015年潛逃內地一事。鄺港傑供稱，胞弟當年涉詐騙數百萬被捕保釋後，搭快艇潛逃，父母及蔡母張燕花均知情，張更協助將他安置於海南。鄺港傑又指，蔡天鳳與胞弟感情緊密，每日以海南話通話。蔡曾兩度帶子女到海南探望，鄺亦同行；2021年蔡天鳳與現任丈夫譚方駿赴廣州時，蔡亦曾私下與鄺港智會面。

稱蔡建議「同人講住私樓」 談及居住問題，鄺港傑指父親鄺球抽中荃灣居屋後由他負責供樓及入住。蔡天鳳曾建議他「唔好同人講住居屋，同人講住私樓」，叫他向譚方駿聲稱住在海之戀。鄺形容蔡天鳳較愛面子，「想身邊屋企人睇落都係富裕啲，唔好影響到佢嘅形象」。 鄺港傑：蔡天鳳提出開雞蛋仔店 另外，蔡天鳳曾投入近60萬元與他合資開設雞蛋仔店，期間前司機阿信被發現擅取雞蛋仔店項款，考慮到對方平時接送蔡的子女「做得幾好」遂獲原諒，而雞蛋仔店在生意有所改善後，便被鄺轉手賣盤，並於2022年4月完成手續，以約40萬元出售。

豪賭逾12小時 向賭廳借款逾五百萬 辯方大律師Trevor Beel問及鄺港傑、蔡天鳳及譚方駿三人於2021年的澳門行程，鄺港傑形容當時「主要係去賭錢同埋吃喝玩樂」。由於下注額大，他們獲美高梅酒店免費招待套房。鄺指當時每次賭「百家樂」均歷時逾12小時，他攜帶60萬元現金，蔡與譚則共攜150萬元；蔡、譚二人迅速輸光現金後，向賭廳以「一百萬、一百萬咁攞」的方式借貸。鄺稱自己最終輸光本金未再借錢，而蔡譚向賭廳借款達550萬元，連同本金共輸掉700萬元。

鄺港傑又指，蔡譚二人回港後恰逢澳門「太陽城集團」結業、老闆被捕，蔡天鳳與譚方駿認為可「睇定啲先」毋須再還錢。隨後，有人追債至蔡位於九龍塘的獨立屋門外，蔡在七人車內俯臥「扮唔喺架車度」，債主更電話恐嚇「去接小朋友返學」。蔡天鳳為應急曾透過鄺向其舅父借款60萬元現金，鄺直言蔡母張燕花「問女兒借錢就有，問她借借不到」。面對債主逼債，譚父認為報警無用並聯絡鄺球，最終由譚父出手還清債務。