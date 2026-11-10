臺日電梯漏裝720升降機耐火門框 機電署：執修工程料兩三個月內完成

升降機承辦商臺日電梯(香港)有限公司早前被揭發，在多個屋邨與私人樓宇未有安裝電梯耐火門框組件。機電工程署長潘國英昨就事件向升降機及自動梯安全諮詢委員會匯報。他會見傳媒時表示，「臺日電梯」漏裝720部升降機耐火門框組件，佔總數大約九成，預計執修工程需時2至3個月。臺日電梯涉嫌嚴重疏忽及行為不當，警方正進行刑事調查。潘國英強調，事件反映個別承辦商誠信問題，署方就事件展開全面檢討與審視工作，未來亦會要求承辦商安裝門框組件時，須拍攝照片或影片存證，避免同類事件再次發生。

攝：鍾式明

機電署已完成巡查全港由「臺日電梯」安裝的升降機，當中包括兩個租者置其屋計劃屋邨，合共11座大廈，以及338幢私樓。巡查發現，共有720部升降機未按法例要求安裝耐火門框組件，佔該公司安裝總數約九成。另外，截止周日(8日)，署方抽查其他註冊承辦商負責的480幢樓宇、約900部升降機，確認全部均已安裝耐火門框組件。機電署長潘國英表示，涉事升降機大多已是落成30至50年的舊式樓宇，按當時法例耐火要求僅為60分鐘且無特定門框組件要求；至於臺日電梯更換的新門板，已通過120分鐘耐火效能測試，故涉事升降機的消防安全水平不會低過之前，惟未裝門框組件仍屬違法。

機電署：已報案進行刑事調查 他強調，今年事件屬個別承辦商施工及申報的誠信問題，非業界普遍現象。由於臺日電梯涉嫌嚴重疏忽及行為不當，包括疑涉及欺詐與提供虛假陳述等行為，署方已向警方報案，現正進行刑事調查。他重申，若發現任何違規行為，將依法嚴肅處理，包括刑事檢控、紀律處分，甚至暫時吊銷註冊資格。 臺日電梯提出的執修方案，適用於大部分現有門框設計款式，方案將於升降機門板旁邊加裝「L型扣」及「J型扣」門框組件，當層站門關閉時，兩個門扣會互相緊扣，從而達到防火焰穿透的功能。有關方案已通過兩次耐火效能測試，機電署預計，今月中完成兩個租置屋邨的執修工作；其餘338幢私人樓宇，預計可在2至3個月內陸續完成工程，該承辦商亦會負責有關執修費用。

門框組件隱蔽 日常巡查難發現 被問到為何一直未有發現門框問題。潘國英補充指，該組件屬較隱藏部分，人員日常巡查難以發現。署方已就事件展開全面檢討與審視工作，涵蓋新裝與主要更改升降機工程檢查、維修保養等，以及升降機條例下註冊、規管與審批制度；同時亦加強巡查及抽驗升降機，並利用數碼化記錄工程期間與巡查影片與照片等。署方日後亦會要求承辦商安裝門框組件時，須拍攝照片或影片記錄，確保相關組件已妥善安裝。 至於被問及署方在事件上有否失職，潘國英回應指，公職人員行為、表現均有制度處理，如果有相關調查，署方將全面配合。他強調，現階段署方全力跟進執修工作，同時追究相關人員責任，並會檢視現有制度，避免同類事件再次發生。