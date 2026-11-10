秀茂坪專線小巴「舞龍」遭截停　44歲司機涉毒駕被捕明提堂

秀茂坪發生毒駕案件。今日（10日）早上約7時，一輛117B線綠色專線小巴由油塘大本型開往安達臣，途中有乘客發現司機精神有異報警。交通警員尾隨涉事小巴，發現小巴行車不穩，左搖右擺，遂於安禧街15號安楹苑對開截停調查。人員向44歲小巴男司機進行快速毒理測試，結果證實對冰毒呈陽性反應，遂以涉嫌「毒後駕駛」將他拘捕。車上7名乘客無受傷。警員搜查被捕人及小巴，未有發現毒品。小巴被拖走檢驗。

警方東九龍總區交通部表示，今日於區內展開代號「駒始」的執法行動，打擊公共服務車輛司機毒後駕駛行為。人員透過情報主導及深入分析，鎖定一輛來往油塘至安達臣的專線小巴司機，展開埋伏行動及搜證，並安全截停小巴，並將當時車上7名乘客安全帶離車廂。人員其後向該名司機進行快速口腔液測試，經初步調查發現，被捕人懷疑於駕駛公共小巴前曾吸食冰毒，隨即拘捕該名44歲本地男小巴司機，涉嫌毒後駕駛。他不准保釋，將被暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」，案件明日於觀塘裁判法院提堂。

警方強調非常重視公共服務車輛司機毒後駕駛案件。本年6月同類行動中，該三名被捕司機中，有兩名已被定罪，分別被判監禁兩個月及四個月，並停牌兩年及五年；另一名司機獲保釋候審。

警方強調有關行為非單純違規，而是對乘客同其他道路使用者嘅生命安全構成嚴重威脅。司機明知毒品會影響判斷同反應，仍然駕駛公共交通工具，等同將全車乘客置於極度危險之中；不但嚴重危害道路安全，亦徹底違背公共服務司機應有嘅專業操守同社會責任，一旦發生意外，後果可不堪設想。