臺日電梯換𨋢違規｜姚潔凝倡引入第三方檢驗 郭芙蓉指數字驚人絕非「一時大意」

「臺日電梯」漏裝720部升降機耐火門框組件，機電署預計兩至三個月內完成執修。機電署升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝今早(10日)在電台節目中形容數字驚人，因應當局調查正進行，她不猜測背後動機，但引述坊間所指臺日或許希望「慳得就慳」，在720部升降機安裝少了組件，可想像能慳到多少工序及人手。

數碼工作日誌並非新事物

姚潔凝續稱，現時簽發准用證有「三重檢驗機制」，其中第二重由註冊升降機工程師進行檢驗，承辦商可聘用自己的工程師或獨立第三方進行，機電署是最後把關，制度過往行之有效，但今次事件是個別承辦商、兩名工程師出現問題，認同署方可作優化，希望引入獨立第三方檢驗以進一步保障市民安全，不過由獨立第三方作檢驗會增加時間或費用成本，有小業主或有擔憂。對於署方稱，會將數碼工作日誌延伸至更換或更新升降機，她指不是新事物，一直在維修保養升降機都有用，必須由署方認可人士登入類似「智方便」的系統，上載影片或相片。以往這系統做得很好，故延伸做法亦是好安排，但系統尚待更新，希望年底前更新可防止類似事件再發生。