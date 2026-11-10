搵工｜開創新天地招聘會提供逾2700職位空缺　月薪可達2.5萬元

為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供逾2,700個不同行業的優質職位空缺，其中超過1,800個來自餐飲、零售及物流運輸業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括助理屋宇裝備工程師、分店經理、電機技術主任、登記護士、倉務主任、物流助理、醫務助理、助理復康服務員、助理物業主任、會計文員、顧客服務助理、收派員、關務運作員、空運服務員、售貨員、品質控制員、交通督導員、平安鐘服務專員、保安主任、廚師及司機。求職人士如欲了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

勞工處於周四(12日)及周五(13日)在旺角麥花臣場館舉行開創新天地招聘會，為求職人士提供大量餐飲、零售、物流運輸及其他不同行業的職位空缺。

在是次招聘會中，約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約94%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約52%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓(近旺角港鐵站E2出口)舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

