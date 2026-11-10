蔡天鳳碎屍案｜一陪審員退出 鄺港傑：鄺球與蔡爭執後禁足加多利山「住情婦屋企」(持續更新)

本案原由8男1女共9人組成陪審團，暫委法官祁彥輝向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，並要求在案件完結前，不能向任何人透露案件詳情。案件現由7男1女共8人組成陪審團。

蔡不滿鄺港智內地有女朋友

辯方繼續傳召鄺港傑作供，他指其弟鄺港智在2022年5至6月從內地返港，在鄺港智回港前一至兩個月，蔡天鳳的母親張燕花到廣州探望鄺港智時，在其車上發現女性飾物，知悉鄺港智在內地有女朋友，蔡從母親得知此事後「好大反應」。有一晚蔡哄小朋友睡覺時哭訴，「我咁辛苦湊你哋，爸爸就喺嗰邊有女朋友咁開心」，他指蔡向鄺港智施壓，約一個月後他便回港。

控方早前傳召張燕花、譚方駿時，均提及2022年6月底至7月初 ，蔡因二女發燒和鄺母李瑞香起爭執，之後鄺球出手施襲。鄺港傑指當日蔡、鄺港智和李瑞香在睡房照顧二女，他和譚方駿、鄺球在客廳看電視，突然聽到蔡大聲責罵李瑞香，鄺球前往了解後斥「你做乜鬧我老婆！」當中夾雜粗言穢語 ，蔡亦以粗口對罵約2至3分鐘。他形容當時鄺球似欲衝向蔡，於是他和譚將鄺球拉開，勸鄺球先行離開，李瑞香和鄺港智捉住蔡，雙方保持距離。一個多小時後，蔡和譚離開加多利山單位回家。