蔡天鳳碎屍案｜一陪審員退出 鄺港傑：鄺球與蔡爭執後禁足加多利山「住情婦屋企」(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(10日)下午踏入第34日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯前夕。法官透露其中一名男陪審員申請退出，法官批准並解除其職務，餘下8人續審。
本案原由8男1女共9人組成陪審團，暫委法官祁彥輝向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，並要求在案件完結前，不能向任何人透露案件詳情。案件現由7男1女共8人組成陪審團。
蔡不滿鄺港智內地有女朋友
辯方繼續傳召鄺港傑作供，他指其弟鄺港智在2022年5至6月從內地返港，在鄺港智回港前一至兩個月，蔡天鳳的母親張燕花到廣州探望鄺港智時，在其車上發現女性飾物，知悉鄺港智在內地有女朋友，蔡從母親得知此事後「好大反應」。有一晚蔡哄小朋友睡覺時哭訴，「我咁辛苦湊你哋，爸爸就喺嗰邊有女朋友咁開心」，他指蔡向鄺港智施壓，約一個月後他便回港。
控方早前傳召張燕花、譚方駿時，均提及2022年6月底至7月初 ，蔡因二女發燒和鄺母李瑞香起爭執，之後鄺球出手施襲。鄺港傑指當日蔡、鄺港智和李瑞香在睡房照顧二女，他和譚方駿、鄺球在客廳看電視，突然聽到蔡大聲責罵李瑞香，鄺球前往了解後斥「你做乜鬧我老婆！」當中夾雜粗言穢語 ，蔡亦以粗口對罵約2至3分鐘。他形容當時鄺球似欲衝向蔡，於是他和譚將鄺球拉開，勸鄺球先行離開，李瑞香和鄺港智捉住蔡，雙方保持距離。一個多小時後，蔡和譚離開加多利山單位回家。
鄺港傑指蔡不時因教育上的分歧責罵母親李瑞香，鄺球對蔡如此激烈反應「第一次見」，事件後鄺球和蔡未有再見面，蔡亦表明「唔再畀小朋友見爺爺」。
鄺港傑稱對出售加多利山單位一事不清楚，無參與其中，亦無資格為賣樓提意見，「一來我冇份投資⋯⋯只係負責湊小朋友」。他指爭執事件後，鄺球被蔡禁住加多利山單位，每周有一至兩天會在荃灣尚文苑單位與他同住「瞓客廳梳化」，其餘時間不知去向。鄺港傑稱知道其父有情婦，認為鄺球會到情婦家中留宿，惟不知住址。
子女出席鄺球李瑞香生日 蔡知悉後「好嬲」
同年10月李瑞香生日，鄺港傑指他、蔡兩名子女和鄺球同場慶祝，蔡知悉後「好嬲」，斥「做咩瞞住我見爺爺，講咗唔畀見」。到11月鄺球生日，蔡兩子女再次出席派對，蔡知悉後責罵李瑞香和鄺港智。
鄺港傑形容鄺球與蔡天鳳關係惡劣再無聯絡，蔡與他的關係則無太大變化，「我角色算係特別嘅存在」，指雖然他是鄺家，但與蔡天鳳份屬好友，加上他自小孩出生後一直幫忙打理家庭，故蔡想找人怪責會以李瑞香與鄺港智為目標「因冇呢個資格咁樣話我」。
案件編號：HCCC198/2025