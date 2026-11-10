蔡天鳳碎屍案｜一陪審員退出 鄺港傑：鄺球指租金平擬租村屋(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(10日)下午踏入第34日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯前夕。法官透露其中一名男陪審員申請退出，法官批准並解除其職務，餘下8人續審。 本案原由8男1女共9人組成陪審團，暫委法官祁彥輝向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，並要求在案件完結前，不能向任何人透露案件詳情。案件現由7男1女共8人組成陪審團。

蔡不滿鄺港智內地有女朋友 辯方繼續傳召鄺港傑作供，他指其弟鄺港智在2022年5至6月從內地返港，在鄺港智回港前一至兩個月，蔡天鳳的母親張燕花到廣州探望鄺港智時，在其車上發現女性飾物，知悉鄺港智在內地有女朋友，蔡從母親得知此事後「好大反應」。有一晚蔡哄小朋友睡覺時哭訴，「我咁辛苦湊你哋，爸爸就喺嗰邊有女朋友咁開心」，他指蔡向鄺港智施壓，約一個月後他便回港。 控方早前傳召張燕花、譚方駿時，均提及2022年6月底至7月初 ，蔡因二女發燒和鄺母李瑞香起爭執，之後鄺球出手施襲。鄺港傑指當日蔡、鄺港智和李瑞香在睡房照顧二女，他和譚方駿、鄺球在客廳看電視，突然聽到蔡大聲責罵李瑞香，鄺球前往了解後斥「你做乜鬧我老婆！」當中夾雜粗言穢語 ，蔡亦以粗口對罵約2至3分鐘。他形容當時鄺球似欲衝向蔡，於是他和譚將鄺球拉開，勸鄺球先行離開，李瑞香和鄺港智捉住蔡，雙方保持距離。一個多小時後，蔡和譚離開加多利山單位回家。

鄺球與蔡爭執後禁足加多利山「住情婦屋企」 鄺港傑指蔡不時因教育上的分歧責罵母親李瑞香，鄺球對蔡如此激烈反應「第一次見」，事件後鄺球和蔡未有再見面，蔡亦表明「唔再畀小朋友見爺爺」。 鄺港傑稱對出售加多利山單位一事不清楚，無參與其中，亦無資格為賣樓提意見，「一來我冇份投資，只係負責湊小朋友」。他指爭執事件後，鄺球被蔡禁住加多利山單位，每周有兩至三天會在荃灣尚文苑單位與他同住「瞓客廳梳化」，其餘時間不知去向。鄺港傑稱知道其父有情婦，認為鄺球會到情婦家中留宿，惟不知住址。

子女出席鄺球李瑞香生日 蔡知悉後「好嬲」 同年10月李瑞香生日，鄺港傑指他、蔡兩名子女和鄺球同場慶祝，蔡知悉後「好嬲」，斥「做咩瞞住我見爺爺，講咗唔畀見」。到11月鄺球生日，蔡兩子女再次出席派對，蔡知悉後責罵李瑞香和鄺港智。 鄺港傑形容鄺球與蔡天鳳關係惡劣再無聯絡，蔡與他的關係則無太大變化，「我角色算係特別嘅存在」，指雖然他是鄺家，但與蔡天鳳份屬好友，加上他自小孩出生後一直幫忙打理家庭，故蔡想找人怪責會以李瑞香與鄺港智為目標「因冇呢個資格咁樣話我」。

蔡逼司機辭職由鄺港傑頂替 鄺港傑提到蔡天鳳前司機阿信曾偷竊金錢，事件3個月後，加多利山禮賓部聯絡鄺港傑，投訴阿信在停車場跟職員和住客對罵。蔡對影響形象事情反應較大，加上李瑞香曾收到向阿信追債的電話，蔡、李瑞香及鄺港智均決定辭退阿信，由於不欲付解僱費，加上蔡與譚方駿計劃2022年12月至2023年1月赴法國旅遊，他遂向阿信稱「全家去旅行唔喺香港」，要求放無薪假，他指知道阿信不會願意，最終如願「逼佢辭職」。蔡遂向鄺港傑提議2022年11月至2023年2月頂替司機一職，直至請到新人，他主要是周一至周五負責接送蔡子女上學，周六接送李瑞香、蔡天鳳及她的子女參與興趣班。

鄺港傑又指弟弟鄺港智是「小男人」，形容蔡強勢，不曾見弟弟駁嘴，鄺港傑曾「睇唔過眼」向鄺港智說「你似番個男人啦，唔可以成日畀人鬧」，弟弟回應「咁多年都係咁，都習慣喇」。 鄺球提欲租村屋自住 「租金平地方大」 鄺港傑指鄺球自爭執事件後，2022年底提出欲租村屋自住，「因租金平、地方大」，他在2023年2月5日才首次知道鄺球已租下大埔龍尾村的涉案村屋。至於鄺球租的凱旋門單位，他表示不知情，「我直至被拉咗睇文件，先知凱旋門呢個單位」。鄺港傑回應，鄺球囑他問弟弟朋友借車，方便搬屋及購買家品，自己首次去龍尾村單位是2023年2月6日。鄺港傑指平日下班後有時會約父親晚飯，當晚他得知父親在新屋附近，「去搵佢食飯同順便參觀下」，形容新屋較簡陋，「始終啱啱租」，未能記起單位內有何家具。

案件編號：HCCC198/2025