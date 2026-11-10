幻彩詠香江下周三告別維港　當晚加入煙火元素　繽紛冬日巡禮同日開幕

旅發局主席林建岳表示，「幻彩詠香江」將於「香港繽紛冬日巡禮」下周三（18日）開幕當晚，上演一場最大型的告別演出，並特別加入煙火元素，紀念這個別具意義的時刻。「幻彩詠香江」作為香港特色之一，自2004年起每晚8時於維港兩岸上演，2005年更被列入健力士世界紀錄，成為全球「最大型燈光音樂匯演」，吸引不少遊客到場觀賞。

政府早前已透露幻彩詠香江，將由「光影巡禮」取代。頭炮原本是配合香港繽紛冬日巡禮推出的「山頂光影匯」，但早前遭大批居民反對而煞停計劃。旅發局指明年推出其他光影項目。

年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將下周三（18日）至明年1月5日舉行，規模比歷年更大。焦點活動「香港冬日小鎮」更首次擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，主題亦各具特色。率先在下周三開幕的中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題，展出長達12米的蒸氣火車及玩具熱氣球等聖誕裝飾，更豎立高達22米、旅發局歷年最高的戶外聖誕樹，變成地標供市民打卡。此外，皇后像廣場花園附近9幢建築每晚7時起，上映八幕光影表演，故事講述蒸氣火車穿梭冰雪天地與玩具世界等場景，小鎮佈置亦會隨音樂與光影變換色彩，營造沉浸式體驗。埸內更設有聖誕市集，提供節日禮品與美食。

尖沙咀銅鑼灣新設冬日小鎮 主題各有特色

新設的尖沙咀冬日小鎮亦於同日開幕，香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。其中鐘樓及文化中心上映「冬日星光音樂會」，將聖誕樂曲改編為流行舞曲及搖擺爵士樂等。香港藝術館以極光為主題，香港太空館則化身為巨型水晶球。

同樣新設的銅鑼灣冬日小鎮，將本月25日接力登場。銅鑼灣利園區將變成精靈村莊，希慎道設全長40米的戶外精靈酒吧，讓市民和旅客品嘗特調飲品。蘭芳道及白沙道兩幢大廈外牆，會上演精靈準備禮物的光影故事。小鎮亦會在12月中起舉行聖誕市集及工作坊，並推出多項零售與餐飲優惠。