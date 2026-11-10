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出版：2026-Nov-10 14:54
更新：2026-Nov-10 15:22

幻彩詠香江下周三告別維港　當晚加入煙火元素　繽紛冬日巡禮同日開幕

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旅發局主席林建岳指幻彩詠香江下周三最後上演(蘇文傑攝)

旅發局主席林建岳指幻彩詠香江下周三最後上演(蘇文傑攝)

陪伴港人逾廿載的「幻彩詠香江」，即將完成歷史使命。旅發局主席林建岳今日於「香港繽紛冬日巡禮」記者會表示，「幻彩詠香江」下周三(18日)告別維港，當晚將有煙火匯演，紀念別具意義一刻。

旅發局主席林建岳表示，「幻彩詠香江」將於「香港繽紛冬日巡禮」下周三（18日）開幕當晚，上演一場最大型的告別演出，並特別加入煙火元素，紀念這個別具意義的時刻。「幻彩詠香江」作為香港特色之一，自2004年起每晚8時於維港兩岸上演，2005年更被列入健力士世界紀錄，成為全球「最大型燈光音樂匯演」，吸引不少遊客到場觀賞。

推出超過20年的幻彩詠香江即將完成使命。(資料圖片) 推出超過20年的幻彩詠香江即將落幕。(資料圖片／林俊源攝) 斥資一億 加入LED光束 新版幻彩詠香江 明晚登場 「幻彩詠香江」今晚暫停　響應「地球一小時2017」活動 幻彩詠香江將光榮告別。 幻彩詠香江在大埔宏福苑五級火後暫停兩周，今晚起恢復上演。(資料圖片／林俊源攝)

山頂光影匯煞停

政府早前已透露幻彩詠香江，將由「光影巡禮」取代。頭炮原本是配合香港繽紛冬日巡禮推出的「山頂光影匯」，但早前遭大批居民反對而煞停計劃。旅發局指明年推出其他光影項目。

旅遊事務專員陳慧欣到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。 旅遊事務專員陳慧欣到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。 旅遊事務專員陳慧欣到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。 旅遊事務專員陳慧欣到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。 旅遊事務專員陳慧欣到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。

年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將下周三（18日）至明年15日舉行，規模比歷年更大。焦點活動「香港冬日小鎮」更首次擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，主題亦各具特色。率先在下周三開幕的中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題，展出長達12米的蒸氣火車及玩具熱氣球等聖誕裝飾，更豎立高達22米、旅發局歷年最高的戶外聖誕樹，變成地標供市民打卡。此外，皇后像廣場花園附近9幢建築每晚7時起，上映八幕光影表演，故事講述蒸氣火車穿梭冰雪天地與玩具世界等場景，小鎮佈置亦會隨音樂與光影變換色彩，營造沉浸式體驗。埸內更設有聖誕市集，提供節日禮品與美食。

尖沙咀銅鑼灣新設冬日小鎮 主題各有特色

新設的尖沙咀冬日小鎮亦於同日開幕，香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。其中鐘樓及文化中心上映「冬日星光音樂會」，將聖誕樂曲改編為流行舞曲及搖擺爵士樂等。香港藝術館以極光為主題，香港太空館則化身為巨型水晶球。

同樣新設的銅鑼灣冬日小鎮，將本月25日接力登場。銅鑼灣利園區將變成精靈村莊，希慎道設全長40米的戶外精靈酒吧，讓市民和旅客品嘗特調飲品。蘭芳道及白沙道兩幢大廈外牆，會上演精靈準備禮物的光影故事。小鎮亦會在12月中起舉行聖誕市集及工作坊，並推出多項零售與餐飲優惠。

中環冬日小鎮豎立高達22米、旅發局歷年最高的戶外聖誕樹。(旅發局圖片) 中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題。(旅發局圖片) 中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題。(旅發局圖片) 中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題。(旅發局圖片) 中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題。(旅發局圖片) 尖沙咀香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。(旅發局圖片) 尖沙咀香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。(旅發局圖片) 尖沙咀香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。(旅發局圖片) 銅鑼灣利園區將變成精靈村莊。(旅發局圖片) 銅鑼灣利園區將變成精靈村莊。(旅發局圖片) 銅鑼灣利園區將變成精靈村莊。(旅發局圖片)

旅發局推過百項優惠 吸引留港消費

作為「香港繽紛冬日巡禮」的壓軸重頭戲，今年除夕倒數煙花匯演將以「慶祝香港特區成立30周年」為主題，匯演將全面提升規模，讓市民及旅客感受跨年氣氛。林建岳指出，旅發局聯同業界推出過百項冬日零售與餐飲優惠，以及一系列只能在本港品嘗美食與手信，聯手推廣全港各區豐富多彩節日活動與精彩體驗，吸引更多市民與旅客留港消費、深度體驗，感受本港冬日節慶魅力。

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