休班警涉超速衝紅燈撞貨車　判100小時社服令及罰款1600元

一名休班男警去年在荃灣衝紅燈並超速駕駛撞向貨車導致損壞，他早前承認3項控罪，今日(10日)於沙田裁判法院判刑。裁判官彭亮廷指被告已還押兩周，辯方求情提及預計會失去工作，而且被告已害怕駕駛，相信已是深刻教訓，終判處100小時社會服務令、停牌6個月及罰款共1,600元。
被告梁朗霆(33歲)，早前承認一項沒有遵從交通燈的指示罪、一項危險駕駛罪及一項所展示的配予該車輛的登記號碼不符合展示形式罪，指他於去年11月5日在香港新界荃灣楊屋道近燈柱FA1780A身為一輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈的規定；及於同日在香港新界葵涌大窩口道近燈柱FA6890A在道路上危險駕駛上述私家車；及於同日同地使用該私家車，而該車輛並不符合所需規格，即後方車牌所展示的自訂登記號碼的分隔英文字母的寬度不相同。
限速每小時50公里
案情指，被告於當日凌晨約1時54分，駕駛私家車從荃灣楊屋道駛向葵涌石頭街，其間違反紅色交通燈信號的指示，駛至葵涌大窩口道時因車速過快而導致轉向過度和打滑，撞向路中央的安全護欄，再右轉撞向一輛中型貨車的後車身，事件導致兩車損壞。附近有居民報案，貨車司機回到泊車處時發現事故，到場警員在私家車駕駛座上發現被告，他看似失去意識被送院治理。被告在警誡下保持緘默。報告顯示，碰撞前被告的車輛行駛速度為每小時約75公里，而案發地點限速每小時50公里。
辯方求情指社服令報告正面，感化官認為屬單一事件，而被告有悔意及願承擔責任。彭官判刑前確認被告有4次超速駕駛的交通定罪紀錄，又引述辯方求情稱，被告已被還押兩周，預計會失去工作承受很大打擊，而且事後害怕駕駛，相信已是深刻教訓，最終決定接納報告建議，判處100小時社會服務令、罰款合共1,600元，及停牌6個月。
案件編號：STCC1535/2026