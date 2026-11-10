休班警涉超速衝紅燈撞貨車　判100小時社服令及罰款1600元

一名休班男警去年在荃灣衝紅燈並超速駕駛撞向貨車導致損壞，他早前承認3項控罪，今日(10日)於沙田裁判法院判刑。裁判官彭亮廷指被告已還押兩周，辯方求情提及預計會失去工作，而且被告已害怕駕駛，相信已是深刻教訓，終判處100小時社會服務令、停牌6個月及罰款共1,600元。

被告梁朗霆(33歲)，早前承認一項沒有遵從交通燈的指示罪、一項危險駕駛罪及一項所展示的配予該車輛的登記號碼不符合展示形式罪，指他於去年11月5日在香港新界荃灣楊屋道近燈柱FA1780A身為一輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈的規定；及於同日在香港新界葵涌大窩口道近燈柱FA6890A在道路上危險駕駛上述私家車；及於同日同地使用該私家車，而該車輛並不符合所需規格，即後方車牌所展示的自訂登記號碼的分隔英文字母的寬度不相同。