馬逢國向非法性交議助施駿興派26萬花紅　解釋發花紅前曾減薪

立法會前議員馬逢國曾向助理、區議員施駿興發放26萬元花紅。他今日發文解釋，指發獎金前施駿興一度減薪。若以對方當選區議員後2年少收的金額，在扣除獎金後，整體仍少了約4萬元。

施駿興本月被裁定與16歲以下女童非法性交罪成，被判即時入獄2年半。在施駿興捲入案件後，馬逢國曾在任期結束時向他發放26萬元花紅。馬逢國指為免公眾有誤解，今日特此發文解釋，他指施駿興在擔任助理前，已為他擔任幾年義工，協助文化藝術界相關工作。而施駿興2022年作為助理的月薪為51,500元，2023年調整至52,530元。