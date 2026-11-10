馬逢國向非法性交議助施駿興派26萬花紅　解釋發花紅前曾減薪

立法會前議員馬逢國曾向助理、區議員施駿興發放26萬元花紅。他今日發文解釋，指發獎金前施駿興一度減薪。若以對方當選區議員後2年少收的金額，在扣除獎金後，整體仍少了約4萬元。
施駿興本月被裁定與16歲以下女童非法性交罪成，被判即時入獄2年半。在施駿興捲入案件後，馬逢國曾在任期結束時向他發放26萬元花紅。馬逢國指為免公眾有誤解，今日特此發文解釋，他指施駿興在擔任助理前，已為他擔任幾年義工，協助文化藝術界相關工作。而施駿興2022年作為助理的月薪為51,500元，2023年調整至52,530元。
薪金一度減至36000元
施駿興於2024年當選元朗區議員，馬逢國考慮到對方已有另一份公職薪酬，秉持更審慎運用公帑的原則。雙方同意將施的議員助理月薪減至36,000元。在2025年，鑑於施駿興當選區議員後，在馬逢國辦事處的工作量無減少，且維持高效的工作能力及態度。馬逢國該年將其月薪調整至44,000元。馬逢國指即使經過此次調整，施離任前的月薪，仍然低於他當選區議員前的水平。
馬逢國續指若以施當選區議員前（2023年）的薪酬水平作比較，當選區議員後兩年少收的金額，在扣除任期結束發放的獎金後，整體仍少了約4萬元。而獎金主要是考慮其服務年資及在職期間的工作表現而發放。馬逢國強調作為公職人員，一貫要求辦事處職員務必遵守法例及制度，審慎運用公帑。