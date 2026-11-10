香港迪士尼樂園度假區推出多項精彩優惠、簡化購票安排更多迪士尼奇妙體驗陸續登場

香港居民、「 奇妙處處通」會員及長者專享限時優惠 簡化門票系統 聖誕及季節限定體驗接踵而來 重點一覽 為下一趟迪士尼旅程解鎖更超值的體驗：多項限時優惠包括「雙重暢玩」，以及「奇妙處處通」續會及購買優惠。 「雙重暢玩」優惠 (香港居民專享)：只需港幣 879 元即可暢玩兩次，包括公眾假期；四人同行最多可節省港幣 1,440 元。* 「奇妙處處通」限時續會八折優惠，並可獲贈高達價值港幣 4,000 元的餐飲及商品電子消費券。 「奇妙處處通」新會員優惠：三人或以上一同購買新會籍可享八折優惠，並獲免費「迪士尼尊享卡」；三人同行最高可節省港幣 4,188 元。*

以迪士尼奇妙體驗慶祝長者月：香港迪士尼將透過本地社福機構向長者捐贈 20,000 張樂園門票，並推出長者餐飲優惠，與家人共享奇妙時光。

策劃迪士尼之旅變得更輕鬆：由 2026 年 11 月 11 日起，香港迪士尼將推出更簡便的購票系統。賓客可於網上輕鬆管理門票、更方便規劃行程，包括購票時自動完成入園預約、持大部分種類門票的賓客亦可自行於網上更改到訪日期。新系統亦提供更多的票價選擇，賓客購票時可按需要選擇入園日期*。門票最高及最低價格，以及「奇妙處處通」會籍價格將維持不變。

奇妙體驗不斷延續：由 A Disney Christmas 到魔雪奇緣世界全新冬日驚喜， 「迪士尼聖誕音樂 Live！」以及全年不同季節限定活動，賓客可在香港迪士尼獨有、海天一色的景致下，投入世界級迪士尼故事體驗，未來精彩不斷，值得一再到訪。

解鎖更多迪士尼度假體驗及超值優惠 為迎接佳節及一連串精彩迪士尼體驗，香港迪士尼將推出多項限時優惠。由大受歡迎的「雙重暢玩」優惠，到「奇妙處處通」年票會員優惠，賓客可盡享更超值的體驗，與親友共創迪士尼奇妙回憶。 廣受歡迎的「雙重暢玩」優惠 (香港居民專享)* 將於 2026 年 11 月 11 日至 2027 年 3 月 31 日載譽歸來。香港居民只需以一日票價，即可入園暢玩兩次，包括公眾假期，並可獲贈餐飲優惠券，有更多機會體驗不同季節限定的娛樂節目、遊樂設施、購物及餐飲體驗。成人票價為港幣 879 元，小童票價為港幣 669 元，由聖誕、新年、農曆新年到復活節，都可投入迪士尼奇妙體驗。

更多精彩優惠於全年陸續推出。「連玩 2 日門票」* 可供賓客在 1 日門票上額外加港幣 100 元，即可連續兩日暢遊樂園。優惠至 2027 年 12 月 31 日，無論訪港旅客希望享受更完整的度假體驗，或本地賓客欲連續兩日投入迪士尼奇妙世界，都可盡情任玩。 喜歡平日暢遊樂園的賓客，可選擇「平日趣玩票」*，於指定平日入園可享八折優惠，優惠期至2026 年 12 月 30 日，讓賓客更輕鬆策劃奇妙的平日迪士尼之旅。 由即日起至 2027 年 1 月 31 日，合資格「奇妙處處通」會員可享限時續會優惠*，以正價八折價錢續會，並可獲高達價值港幣 4,000 元的餐飲及商品電子消費券，讓會員以超值方式暢享香港迪士尼的遊樂設施、娛樂、餐飲及購物體驗。

新會員亦可把握「奇妙處處通年票限時優惠：3 人行 8 折 迎新送快證」*，以更超值方式暢享迪士尼奇妙體驗。優惠期由即日起至 2026 年 12 月 30 日，賓客於同一交易購買或升級三張或以上「奇妙處處通」會籍，可享八折及免費獲贈「迪士尼尊享卡 – 1 項設施通行」。三人同行最高可節省港 幣 4,188 元。會籍價值相等於約兩次入園，並可享超過 20 項會員專屬禮遇，是親朋好友全年盡享迪士尼奇妙體驗的最佳選擇。 學生可享更超值優惠，學生「奇妙處處通」銀卡優惠價低至港幣 942 元，另享免費獲贈「迪士尼尊享卡 – 1 項設施通行」及生日快餐服務餐廳買一送一優惠。迎新獎賞及會員禮遇總值高達港幣 1,143 元，只需到訪樂園一次，即可盡享相等於會籍價值的精彩禮遇 *。

慶祝長者月 捐贈 20,000 張門票及推出長者餐飲優惠 作為植根香港社區的一分子，香港迪士尼一直致力支持孩子、家庭和社區，在他們最需要的時候 送上關懷和快樂，並守護身心健康。除了透過具意義的社區活動作出貢獻、每年捐贈樂園門票及 支援弱勢社群外，今年 11 月長者月期間，香港迪士尼將透過多間本地社福機構，捐贈 20,000 張 樂園門票予長者，實踐回饋社區的承諾。 香港迪士尼亦推出長者餐飲優惠，鼓勵長者和家人共聚天倫、共享迪士尼奇妙時光。由即日起至 2026 年 11 月 30 日，持有長者咭或樂悠咭的賓客，可於樂園內廣場飯店以優惠價港幣 228 元享用「迪士尼匠心套餐」**，節省約 16%。

此外，由即日起至 2026 年 12 月 17 日，合資格長者可於迪士尼好萊塢酒店藝彩廚以小童價享用晚 餐自助餐及週末午餐自助餐**，最高可節省 37%；亦可於迪士尼探索家度假酒店雲龍軒享指定午 市及晚市套餐七五折優惠**，讓長者與摯愛有更多機會歡度美好時光，留下珍貴的迪士尼回憶。

更簡單、方便的門票規劃 計劃迪士尼之旅將變得更輕鬆！由 2026 年 11 月 11 日起，香港迪士尼將推出更簡便的購票體驗，賓客可於網上輕鬆管理門票、更方便規劃行程，並提供更多的票價選擇，以切合不同需要及預算。 新安排下，樂園門票將改為指定日期門票，賓客須在購票時選擇入園日期*。透過香港迪士尼官方網站購買指定日期門票時，系統將自動完成入園預約，賓客亦可自行於網上更改到訪日期，令整個購票及預約流程更簡單方便。 門票的最高及最低價格，以及「奇妙處處通」會籍價格將維持不變。持有樂悠咭的賓客可以指定日1日標準門票正價兩折購買指定日 1 日長者門票*。

持有未經使用且未過期之指定日 1 日門票的賓客，可於入園日期當日凌晨 12:00 前，透過香港迪士尼官方網站或手機應用程式，支付票價差額(如有) 以更改到訪樂園日期及/或升級為指定2日門票。詳情請參閱香港迪士尼官方網站。

奇妙延續：節慶活動、現場娛樂及更多精彩體驗陸續登場 賓客全年都可投入不同迪士尼奇妙體驗及季節限定活動。由 2026 年 11 月 17 日至 2027 年 1 月 3 日，「 A Disney Christmas」奇妙聖誕將再度登場，打造獨一無二、只在香港迪士尼才能體驗的聖誕慶典，今年「魔雪奇緣世界」也將迎來冬日驚喜。 「迪士尼聖誕音樂 Live！」亦將於今年 11 月 21 至 22 日及 12 月 5 至 6 日兩個周末再次上演，由迪 士尼好友聯同現場樂手，以經典迪士尼歌曲、節慶旋律及奇妙夢想城堡光影投射，打造充滿歡樂 與感動的聖誕音樂盛宴。賓客可選購 VIP 座位區通行證連美食套票，或標準座位區通行證，於指定座位區欣賞演出。

12 月 31 日除夕夜，賓客可齊聚於奇妙夢想城堡前，和米奇與好友一同參與溫馨動人的跨年倒數」，在滿滿的迪士尼魔法陪伴下迎接美好的 2027 年。賓客更可選購迪士尼尊享卡，享有指定遊 樂設施優先通行，以及享用 迪士尼星夢光影之旅」及 跨年倒數」的觀賞專區，輕鬆把握每個奇妙時刻。 奇妙體驗更延伸至樂園以外，包括沉浸式餐飲體驗、獨家商品及特色度假酒店住宿，配合香港迪士尼得天獨厚、海天一色的景致，打造獨有的度假體驗。 香港迪士尼將繼續推陳出新，為來自本港、大灣區及世界各地的賓客締造難忘體驗。隨著更多精 彩新體驗及發展項目陸續登場，度假區將繼續以嶄新故事及沉浸式體驗，為賓客帶來更多一再到訪的理由。

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱香港迪士尼樂園官方網站。 **茶芥及服務費另計。 (資料由客戶提供)