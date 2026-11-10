今日在運輸及物流局局長陳美寶和港鐵公司主席金澤培見證下，簽訂北環綫全綫項目協議。陳美寶表示項目兼備本地通勤和跨境鐵路服務功能，全面開通後將為本地及跨境運輸打通經脈。而北環綫主綫及支綫合併作為一個項目推展，實現協同效應，節省成本之餘更將支綫的時間表，提前2年與主綫在2034年或之前同步開通。

行政長官李家超會同行政會議批准，採用「鐵路加物業」模式向港鐵公司批出牛潭尾第3A、3D及4A區、新田第2A及2G區和古洞北第23及26區（東）用地，以及擬議凹頭新發展區用作住宅的部分用地，作住宅及商業用途發展。政府將來會就上述8幅用地，從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中扣除一筆固定總額，作為對港鐵公司推展北環綫項目第二部分的財務資助。

新田往返皇崗口岸只需11分鐘

北環綫主綫工程涉及建造一條長10.7公里的地下鐵路及5個車站，將於錦上路站和古洞站設置兩個轉乘站分別連接屯馬綫和東鐵綫，以及於新田、牛潭尾和凹頭設置3個中途站，開通後繁忙時段由錦上路往返古洞的行程將由現時的60分鐘大幅減至12分鐘。支綫則包括建造從主綫新田站分支的一條約6公里長的地下鐵路（其中深圳段約1.1公里），將設置3個新車站，包括位於洲頭和河套的中途站，以及位於深圳皇崗口岸的終點站，開通後由新田往返皇崗口岸的行程預計只需約11分鐘。