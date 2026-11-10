食環署選出傑出廁所事務員　分別服務6間公廁

本年度選出3名傑出男廁所事務員及3名傑出女廁所事務員，獲選金獎的男女員工，分別服務香港仔大道公廁及灣仔華倫街公廁。至於其他獲選職員服務的公廁則位於荃灣海興路、新紅磡碼頭、鯉魚門馬環，以及馬料水海濱。

食環署今日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚6名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。

食環署署長袁旭健出席典禮，嘉許並頒發獎項。袁旭健表示香港作為國際金融中心，具備高效率的城市生活。一座城市的質素，不僅取決於大型建設，更重要是公共服務是否細緻和貼心。公廁是其中一項日常、極為重要的服務。乾淨舒適的公廁，對市民而言直接與生活質素有關，對訪客而言則是感受城市管理水平的「窗口」。做好公廁服務，不僅能提升城市形象，更重要的是要照顧每位使用者的實際需要。

袁旭健勉勵得獎事務員，指出更新設施與採用科技僅為輔助，提供優質服務始終「以人為本」。公廁使用頻密，要持續保持清潔，除了勤奮外，更需要員工細心觀察、及時處理問題及堅持提供高標準服務。他們的工作不單要求嚴格，其專業精神更值得大家尊重。