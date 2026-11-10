6女學生迫廁格疑吸電子煙　校方：已約見家長嚴肅跟進 (更新)

【11月12日更新】近日網上瘋傳一段短影片，幾名身穿校服的女學生在洗手間內狹窄的廁格裡集體擠爆自拍，期間更有學生當鏡頭前大膽吸食疑似電子煙。這段自拍影片隨即引發網民熱議，不少人笑指她們簡直是「親自將罪證送上網」。這段長約數秒的自拍短片加入愛心及兔耳特效，影片開首可見一名女學生正拿着手機自拍，一個狹小的廁格內竟足足塞了6名女生，隔壁廁格甚至還有兩名同班同學「探頭攝鏡」，場面相當擠迫。

發文者：上星期新鮮滾熱辣