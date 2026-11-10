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出版：2026-Nov-10 21:37
更新：2026-Nov-12 10:20

6女學生迫廁格疑吸電子煙　校方：已約見家長嚴肅跟進 (更新)

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6女學生迫廁格自拍　疑吸電子煙影片瘋傳 (@Threads/can__.cc)

【11月12日更新】近日網上瘋傳一段短影片，幾名身穿校服的女學生在洗手間內狹窄的廁格裡集體擠爆自拍，期間更有學生當鏡頭前大膽吸食疑似電子煙。這段自拍影片隨即引發網民熱議，不少人笑指她們簡直是「親自將罪證送上網」。這段長約數秒的自拍短片加入愛心及兔耳特效，影片開首可見一名女學生正拿着手機自拍，一個狹小的廁格內竟足足塞了6名女生，隔壁廁格甚至還有兩名同班同學「探頭攝鏡」，場面相當擠迫。

發文者：上星期新鮮滾熱辣

然而，畫面中其中一名女生竟在鏡頭前若無其事地吸食疑似電子煙，短片最後眾人更極具默契地一同向鏡頭大擺V字手勢。發文者隨後在留言區補充，直指事件發生於「上星期，新鮮滾熱辣」。

不少網民對學生將違規行為上載至公開平台的做法大感不解，留言嘲諷，「食電子煙都要Po公海？」、「依家啲人真係好鍾意將自己啲罪證放上網」、「又係考驗友誼嘅時候」；亦有網民幽默引用經典電影《流氓師表》的對白打趣，「邊有學校唔俾食煙㗎？間間都唔准㗎啦！」

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校方：已約見家長嚴肅跟進

教育局表示十分關注事件，已即時聯絡學校跟進，知悉校方已啟動危機處理機制。當局提醒學校加強建立學生的正確價值觀及行為，並會繼續與學校保持聯絡提供適切意見及支援。校方亦稱十分關注事件，已約見有關家長嚴肅跟進，校方致力培養學生良好品格，設既定訓育及輔導機制，讓學生有適切支援和引導。

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