CPC-600匹克球賽首次落戶香港 香港匹克球納國家官方積分體系

國家體育總局網球運動管理中心主任白喜林宣佈，中國匹克球巡迴賽（CPC）高規格官方積分賽事「CPC-600」首度落地香港，標誌本港匹克球運動正式納入全國官方積分排名體系。賽事由國家體育總局網球運動管理中心、中國網球協會、廣東省粵港澳合作促進會等單位指導，廣東省粵港澳合作促進會文化傳播委員會、南方都市報及廣州文化集團聯合主辦；港澳賽區則由中國香港網球總會、澳門網球總會、盈動體育會及 MEMO PLUS PR 聯合策動。 白喜林指，高度肯定匹克球在粵港澳大灣區的發展，CPC-600 落地香港意義非凡，不僅是項目發展的新起點，更與網球一道發揮新時代「小球轉動大球」的精神，開闢大灣區交流新路徑，為三地經濟社會與人文融合提供新連結點。

廣東省粵港澳合作促進會文化傳播委員會香港區副主任、香港盈動體育會會長黃德君表示，香港賽區全面納入國家級CPC-600官方積分排位版圖，建立起具公信力的運動員成長階梯。本港優秀選手毋須舟車勞頓，在自家門口即可參加國家認可的高水平官方賽事，實質推動了大灣區體育機制與規範的深度融合。 組委會盼搭建平台發掘民間高手 協辦機構代表、中國香港網球總會大中華區發展總監劉進鑑表示，網總在場地規劃、裁判執裁、賽事技術標準及競賽規程上提供全方位支援。中國香港網球總會會長鄭明哲受訪時亦指，引入國家級賽事規範填補了本地高水平官方定級賽事的空白，為本地運動員建立由普及走向高水平競技的通道。

大賽港澳賽區組委會李彥儀（Babie Li）詳細介紹賽事初衷：「引進國家級定級賽事絕非要製造精英距離感，而是要為這座城市搭建一條開放、規範的專業通道。香港有非常多深藏不露的『民間高手』與超級狂迷，組委會希望打造不設限的舞台，將散落在社區與各行各業的高手匯聚起來，用體育熱忱激活大灣區的人文活力。」 賽事獲跨界商界力量支援。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡（Wendy Yuen）表示，inMotion 動感銀行秉持「讓生活動起來」的精神，期望透過這項橫跨大灣區八大城市的盛事拉近人際距離，促進青年交流與體育共融。

總冠名贊助商、泉州凱瑞麟體育用品有限公司董事長莊剛松指出，本次賽事是灣區匹克球邁向專業化與國際化的里程碑，將全面提供符合官方認證標準的「戰麟系列」專業器材，讓更多市民享受運動樂趣。

賽事進決戰階段 屯門市廣場將辦正賽與嘉年華 目前全港分區海選已進入最後衝刺階段，公開報名即將截止。正賽獲信和集團出任官方場地贊助，各路健兒稍後將會師屯門市廣場4樓 tmtp commons 及戶外平台展開對決。信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，非常榮幸能將國家級定級賽事帶入多元商圈，攜手實踐體育「盛事化、普及化」。 正賽期間賽場旁更將設有城市嘉年華，提供免費試玩、互動遊戲及青年體育文化攤位，並聯同博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校連結社區，邀請全港市民同樂。香港站各組別優勝者將直通廣州大灣區八城總決賽，代表香港角逐灣區王者寶座。