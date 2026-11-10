食環署打擊冷氣機滴水　首9個月發逾8千張通知

政府持續打擊冷氣機滴水問題，食環署今日(10日)表示，署方持續以多管齊下方式打擊冷氣機滴水問題，截至今年9月30日，食環署累計發出約8,100張「妨擾事故通知」，較去年及2024年同期分別增加約16%及54%，更是2023年同期的4倍。接獲通知的住戶中，逾99%已按要求完成維修，受監測地點的滴水情況獲得顯著改善。
署方指，近年調整執法策略，由被動處理市民投訴，轉為主動派員以「洗樓」方式巡查。行動重點針對巴士站、小巴站及主要行人通道等約300個滴水嚴重的關注黑點，每週巡查至少一次。截至8月，約半數黑點的滴水問題已解決或大幅改善；署方隨後將行動擴展至額外110多個相對較輕微的地點，截至9月底，跟進的關注地點已由300個增至400多個。
三代AI滴水系統榮獲國際大獎
食環署又指，與本地創科機構合作研發冷氣機滴水調查系統，執法機構無須進入單位，即可在夜間或低光環境下迅速搜證。第二代優化系統配備遙控雲台及自動對焦功能，偵測距離達120米，可覆蓋約40層高的樓宇，更於今年4月勇奪「愛迪生獎2026」（Edison Awards2026）工程與機器人學類別銅獎。
今年署方更全面推廣具備AI影像識別技術的第三代系統，透過高精度影像自動分析滴水位置與源頭，進一步縮短搜證所需時間。
食環署呼籲業主定期檢查
除了當局執法，食環署亦深化與物業管理業界合作，持續推廣協商處理機制，目前全港已有逾300個私人屋苑參與計劃，每年平均協助處理逾4,000宗滴水投訴；署方亦與物業管理業監管局合作，為持牌物管公司提供指引。食環署呼籲物管公司定期保養大廈排水系統，並提醒市民定期檢查及維修自家冷氣機，避免造成社區滋擾。