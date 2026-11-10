食環署打擊冷氣機滴水　首9個月發逾8千張通知

政府持續打擊冷氣機滴水問題，食環署今日(10日)表示，署方持續以多管齊下方式打擊冷氣機滴水問題，截至今年9月30日，食環署累計發出約8,100張「妨擾事故通知」，較去年及2024年同期分別增加約16%及54%，更是2023年同期的4倍。接獲通知的住戶中，逾99%已按要求完成維修，受監測地點的滴水情況獲得顯著改善。

署方指，近年調整執法策略，由被動處理市民投訴，轉為主動派員以「洗樓」方式巡查。行動重點針對巴士站、小巴站及主要行人通道等約300個滴水嚴重的關注黑點，每週巡查至少一次。截至8月，約半數黑點的滴水問題已解決或大幅改善；署方隨後將行動擴展至額外110多個相對較輕微的地點，截至9月底，跟進的關注地點已由300個增至400多個。