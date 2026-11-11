蔡天鳳案｜鄺港傑供稱父曾與蔡互罵 案發前鄺球租龍尾村自住

蔡天鳳案首被告鄺港傑昨繼續作供，提到蔡母2022年向蔡稱發現鄺港智在內地有女友，供稱蔡聞訊後很大反應，又說同年曾目擊蔡與鄺球在加多利山單位對罵2至3分鐘，事後蔡與鄺球再沒有見面，鄺球並搬入鄺港傑在荃灣的居屋。鄺港傑並供稱，同年底得知鄺球想租村屋自住，翌年2月初首次參觀其租用的龍尾村單位。
蔡天鳳案踏入第34日審訊，蔡天鳳的前大伯、被告鄺港傑在代表大律師提問下繼續作供，憶述蔡母張燕花到廣州探鄺港智時，得悉鄺港智在當地有女朋友，形容蔡從母親聞訊後「反應好大」，事後亦見蔡向子女哭訴。同年6月底至7月初，他在加多利山單位看到父親鄺球和蔡用粗口對罵約2至3分鐘，最終由他、鄺港智、母親李瑞香和蔡丈夫譚方駿合力制止。
提到蔡不滿子女見鄺球
鄺港傑供稱，蔡不時因教育上的分歧責罵李瑞香，當日是首次見到鄺球如此激動。該次衝突過後，蔡與鄺球已沒有再見面，鄺球之後亦遷出加多利山，改為每周居於鄺港傑在荃灣尚文苑的單位3日，其餘日子居於情婦家中。同年10月李瑞香生日及11月鄺球生日，鄺港傑稱鄺球和兩名孫兒曾在慶祝生日的聚會上見面，蔡兩次聞訊後均非常生氣，但蔡與鄺港智、李瑞香的關係沒有惡化。至於鄺港傑與蔡的關係，他形容自己在家中是特別角色，由於蔡兩名子女出生後他一直協助打理，就任何對家中的怪責「佢(蔡)冇呢個資格去怪我。」
蔡天鳳及譚方駿2023年農曆新年到法國旅行，鄺港傑供稱期間鄺球也曾經見過兩名孫兒，蔡返港後亦曾指責鄺港智為何又瞞著她帶小朋友見鄺球，並形容蔡比較強勢，鄺港智則逆來順受，「咁多年都冇駁過嘴。」另外，鄺港傑供稱2022年底已得悉鄺球因荃灣居屋面積較細而有租屋打算，翌年2月6日首次到訪他租用的龍尾村單位，形容單位剛開始裝修、布置簡陋，當時為案發前半個月。
昨審訊開始前，暫委法官祁彥輝稱收到其中一名陪審員來信要求退出，考慮信中內容後認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，審訊以8名陪審員繼續。