蔡天鳳案｜鄺港傑供稱父曾與蔡互罵 案發前鄺球租龍尾村自住

蔡天鳳案首被告鄺港傑昨繼續作供，提到蔡母2022年向蔡稱發現鄺港智在內地有女友，供稱蔡聞訊後很大反應，又說同年曾目擊蔡與鄺球在加多利山單位對罵2至3分鐘，事後蔡與鄺球再沒有見面，鄺球並搬入鄺港傑在荃灣的居屋。鄺港傑並供稱，同年底得知鄺球想租村屋自住，翌年2月初首次參觀其租用的龍尾村單位。

蔡天鳳案踏入第34日審訊，蔡天鳳的前大伯、被告鄺港傑在代表大律師提問下繼續作供，憶述蔡母張燕花到廣州探鄺港智時，得悉鄺港智在當地有女朋友，形容蔡從母親聞訊後「反應好大」，事後亦見蔡向子女哭訴。同年6月底至7月初，他在加多利山單位看到父親鄺球和蔡用粗口對罵約2至3分鐘，最終由他、鄺港智、母親李瑞香和蔡丈夫譚方駿合力制止。