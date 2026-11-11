文憑試中文閱讀卷表現遜去年 考生誤將「害仁」寫成「害人」

考評局昨出版《試題專輯》，總結今年文憑試考生表現。今年中文科閱讀卷的考生表現略遜於去年，更有考生在摘錄文言句子時，將「害仁」寫成「害人」；英文科口試方面，部分表現較弱的考生則犯下明顯文法錯誤，例如錯用可數的名詞，寫成「Many money」等。考評局建議考生應培養良好閱讀習慣，日常生活中多以英語交流。

每年文憑試的中文科考生表現均為焦點。今年中文科卷一閱讀卷的難度與去年相若，惟考生整體表現較去年遜色，基礎語文與文言知識部分表現平平。卷一甲部其中有一條題目，要求考生摘錄《論語》中《論仁、論孝、論君子》文句，「無求生以害仁，有殺身以成仁」。然而，部分考生對詞義掌握欠穩妥，誤將「害仁」寫成「害人」，或將「殺身」寫作「殺生」，亦有大量考生選擇漏答。此外，考評局連續兩年提到，生成式人工智能普及，使閱讀趨近通俗和碎片化，強調培養整理資訊及明辨真偽能力，皆繫於閱讀，呼籲學生養成閱讀習慣。