文憑試中文閱讀卷表現遜去年 考生誤將「害仁」寫成「害人」

考評局昨出版《試題專輯》，總結今年文憑試考生表現。今年中文科閱讀卷的考生表現略遜於去年，更有考生在摘錄文言句子時，將「害仁」寫成「害人」；英文科口試方面，部分表現較弱的考生則犯下明顯文法錯誤，例如錯用可數的名詞，寫成「Many money」等。考評局建議考生應培養良好閱讀習慣，日常生活中多以英語交流。
每年文憑試的中文科考生表現均為焦點。今年中文科卷一閱讀卷的難度與去年相若，惟考生整體表現較去年遜色，基礎語文與文言知識部分表現平平。卷一甲部其中有一條題目，要求考生摘錄《論語》中《論仁、論孝、論君子》文句，「無求生以害仁，有殺身以成仁」。然而，部分考生對詞義掌握欠穩妥，誤將「害仁」寫成「害人」，或將「殺身」寫作「殺生」，亦有大量考生選擇漏答。此外，考評局連續兩年提到，生成式人工智能普及，使閱讀趨近通俗和碎片化，強調培養整理資訊及明辨真偽能力，皆繫於閱讀，呼籲學生養成閱讀習慣。
考生英文科口試犯大量文法錯誤
英文科表現同樣備受關注。考評局指，部分能力較弱考生在口試，多以微弱聲音發言、發言時易猶豫不決，並重複使用如「I agree」、「What do you think？」等語句。部分考生甚至犯下大量文法錯誤，例如混淆可數與不可數名詞，寫成「Many money」或「Spend times with parents」等。考評局建議，考生應努力在日常生活嘗試用英語交談，多看英語資訊，加強說話表現。
公民與社會發展科方面，今屆試卷共設3條必答題，當中包含5條選擇題。其中一條多項選擇題，問及哪些為列入《基本法》附件三的全國性法律，僅11%考生答對《中華人民共和國國歌法》和《中華人民共和國國籍法》。
至於有關第十五屆全運會的兩條選擇題，考生正確率均不足五成。當中僅42%考生答對「全運會每4年舉辦一次」；約45%考生能指出大灣區的特點，涵蓋「3種貨幣」、「3個關稅區」及「一國兩制」。考評局指，考生整體表現令人滿意、展現合理水平，建議考生持續加強對一國兩制、國家與香港特區的憲制關係、國家最新發展、新經濟和科技發展的認識。