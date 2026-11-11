北環綫第二期工程合約批出 港鐵獲批8幅地資助

政府與港鐵簽訂北環綫全綫項目協議，批出北環綫第二期工程合約，協議預算造價862億元，較原本降低28%。當局稱，由主綫和支綫組成的項目兼備本地通勤和跨境鐵路服務功能，目標2034年或之前同步通車，在全面通車後將為本地及跨境運輸打通經脈。
行政長官會同行政會議昨批出北環綫項目第二部分財務安排，運輸及物流局長陳美寶表示，項目具有「通北都、匯兩線、連灣區」三大特點，政府及港鐵公司團隊過去一年已進行一系列降低成本和加快建造的工作，推動鐵路發展提速提效。
預算造價減兩成八
當局指，一系列破格舉措連同縮短工期而減省成本的效益，整個北環綫項目建造成本預算總計為862億元，比原先估算減少28%，在項目建設階段，政府會繼續與港鐵探討善用創新技術提速提效，力爭盡早落成。
行政長官會同行政會議批准，以「鐵路加物業」模式向港鐵批出8幅用地作住宅及商業發展，未來會就用地從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中扣除864.3億元，作為對港鐵推展項目第二部分的財務資助。
支綫料提前至2034年通車
港鐵就表示，第二部分項目協議落實主綫餘下工程及支綫的融資及建造，以及兩綫未來通車後的營運、保養、維護等安排，會透過規劃協同把原定於2036年完成的支綫，提前兩年與主綫一併在不遲於2034年通車。港鐵又稱，北環綫主綫首個隧道鑽挖機豎井的大型挖掘工程已進行得如火如荼，供電給鑽挖機的變電站亦已差不多準備就緒。
北環綫全長10.7公里、設5個車站，包括在錦上路站和古洞站設置轉乘站，分別連接屯馬綫和東鐵綫，屆時錦上路來往古洞的行程會由現時60分鐘減至12分鐘；支綫則從主綫的新田站興建一條長約6公里的鐵路，連接深圳皇崗口岸，預計全程約11分鐘。