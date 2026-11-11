北環綫第二期工程合約批出 港鐵獲批8幅地資助

政府與港鐵簽訂北環綫全綫項目協議，批出北環綫第二期工程合約，協議預算造價862億元，較原本降低28%。當局稱，由主綫和支綫組成的項目兼備本地通勤和跨境鐵路服務功能，目標2034年或之前同步通車，在全面通車後將為本地及跨境運輸打通經脈。

行政長官會同行政會議昨批出北環綫項目第二部分財務安排，運輸及物流局長陳美寶表示，項目具有「通北都、匯兩線、連灣區」三大特點，政府及港鐵公司團隊過去一年已進行一系列降低成本和加快建造的工作，推動鐵路發展提速提效。