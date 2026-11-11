22載幻彩詠香江下周三演告別騷 繽紛冬日巡禮同日11.18亮燈 規模歷年最大 中環銅鑼灣尖沙咀建小鎮

在香港維港上演22年的地標節目「幻彩詠香江」，即將完成歷史使命。旅遊發展局昨宣布，幻彩詠香江將於下周三(18日)晚演告別騷，屆時將特別加入煙火元素，為這項標誌性燈光音樂匯演畫上圓滿句號；至於年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」亦將同日揭開序幕，規模歷年最大，「香港冬日小鎮」更首次由中環擴展至銅鑼灣及尖沙咀，並結合不同主題的光影表演。旅發局主席林建岳表示，三個冬日小鎮各具特色，當局亦會聯同電子支付平台與商戶推出冬日優惠，吸引市民與旅客留港消費。

率先在下周三開幕的中環冬日小鎮設於皇后像廣場花園，以歐陸風格火車站為主題，展出長達12米的蒸汽火車及玩具熱氣球等聖誕裝飾，更豎立高達22米、旅發局歷年最高的戶外聖誕樹，變成地標供市民打卡。此外，皇后像廣場花園附近9幢建築每晚7時起，上映8幕光影表演，故事講述蒸汽火車穿梭冰雪天地與玩具世界等場景，小鎮布置亦會隨音樂與光影變換色彩，營造沉浸式體驗。埸內更設有聖誕市集，提供節日禮品與美食。

年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」下周三(18日)至明年1月5日舉行，規模歷年最大。焦點活動「香港冬日小鎮」更首次擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，主題亦各具特色。

尖沙咀玩音樂 銅鑼灣變精靈村

新設的尖沙咀冬日小鎮亦於同日開幕，香港文化中心建築群及海濱一帶上演不同主題的光影表演。其中鐘樓及文化中心上映「冬日星光音樂會」，將聖誕樂曲改編為流行舞曲及搖擺爵士樂等。香港藝術館以極光為主題，香港太空館則化身為巨型水晶球。

同樣新設的銅鑼灣冬日小鎮，將於本月25日登場。銅鑼灣利園區將變成精靈村莊，希慎道設全長40米的戶外精靈酒吧，讓市民和旅客品嘗特調飲品。蘭芳道及白沙道兩幢大廈外牆，會上演精靈準備禮物的光影故事。小鎮亦會在12月中起舉行聖誕市集及工作坊，並推出多項零售與餐飲優惠。